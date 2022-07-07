S&P 500: рост под протокол

Публикация протоколов заседания ФРС была главным событием среды для фондового рынка США. Индексы большую часть дня колебались, уходя то в «красную зону», то в плюс, но после обнародования разговоров чиновников начался уверенный рост. И если бы не падение незадолго до закрытия, результат вышел бы внушительным. А так итог был скромным: Dow Jones Industrial Average прибавил 0,23%, S&P 500 – 0,36%, а Nasdaq Composite – 0,35%.

Но и это могло кому-то показаться излишне оптимистичным, учитывая настрой, царивший на июньском заседании ФРС, когда ставка впервые с 1994 года была увеличена сразу на 75 базисных пунктов. Былые различия между «голубями» и «ястребами» исчезли. Чиновники единодушно выразили готовность поднять ставки настолько высоко, насколько это потребуется, чтобы довести инфляцию до 2%, даже если это замедлит экономику. При этом они отметили необходимость убедить общественность в том, что ФРС готова это сделать.

Статья по теме: Dow и S&P 500: под знаком рецессии

Последнее было одним из лейтмотивов встречи, прошедшей вскоре после того, как было объявлено, что инфляция в США в мае внезапно достигла максимума с декабря 1981 года – 8,6%. Звучали опасения, что процесс утраты публикой веры в способность ФРС контролировать ситуацию уже пошел. Многие участники заседания были обеспокоены тем, что долгосрочные инфляционные ожидания могут начать расти.

И именно поэтому ставка была поднята не на 50 б.п., как многократно намекала ранее ФРС, а сразу на 75. На июльское заседание запланировано аналогичное меню – 50 или 75 б.п.

Статья по теме: Nasdaq: воспоминание о будущем

Но особой новизны для рынка в этом не было. Такой выбор выглядел разве что слишком мягко. Согласно CME FedWatch Tool, срочный рынок накануне публикации протоколов оценивал в 96,3% вероятность подъема 27 июля ставки на 75 б.п. (до 2,25-2,5%).

Играть ни на повышение, ни на понижение, на таких новостях особо не будешь, хотя сократить объем «шортов» и можно было, чем и объяснялся рост. Но проблема была еще и в том, что рынок оценил эти данные, как устаревшие. За месяц вышло немало статистики, позволявшей заподозрить не просто замедление экономического роста в США, но даже и уже наступившую рецессию. И хотя это вопрос дискуссионный, рынки (в частности, облигационный, валютный и товарный) такой сценарий закладывают в котировки все увереннее.

Это предполагает не только остановку ужесточения денежно-кредитной политики, но и переход к ее смягчению. Инфляция при таком варианте, правда, так и останется довольно высокой, хотя и снизится на фоне экономического спада и падения цен на товарных рынках.

«С момента последней встречи ФРС, действительно, многое изменилось, — говорил в среду Reuters главный инвестиционный стратег Leuthold Group Джим Полсен. – От экономики, рынка облигаций и товарного рынка поступает сильный сигнал о том, что политика ФРС, кажется, работает, и, возможно, она захочет подумать о замедлении».

И хотя об инфляции в 2% речь в случае быстрой остановки цикла подъема ставок точно не пойдет, рынок это не сильно беспокоит. Ну вот совсем не видит он в Джероме Пауэлле легендарного председателя ФРС Пола Волкера, решившего эту проблему в начале 1980 годов ценой двух рецессий. Еще во вторник срочный рынок ставил на то, что ФРС завершит цикл повышения ставки уже зимой, а летом 2023 года он ждал ее снижения. И публикация протокола ФРС едва ли переубедит кого-то. Скорее, наоборот.

«Что привлекло мое внимание, так это упоминание о потенциальной паузе в конце года, — сообщил Bloomberg главный инвестиционный директор Cornerstone Wealth Клифф Ходж. – Это ново и чрезвычайно важно. Они думали о том, где находится подходящий уровень, чтобы прекратить ужесточение политики, еще в июне – до того, как поток экономических данных на самом деле ухудшился».

