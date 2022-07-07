Рубль устал падать

С открытием сегодняшних торгов спекулянты попробовали продолжить играть на снижение курса рубля, но их запала хватило буквально на несколько минут. Уже после первых полутора часов торгов российская валюта окрепла к доллару почти на процент.

По характеру сделок видно, что спекулянты потихоньку начали фиксировать прибыль, заработанную за последние три дня в результате более чем 20-процентного падения российской валюты.

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Внешний фон также благоприятствует покупкам рубля. Нефть не смогла закрепиться под отметкой $100 за баррель и пытается развернуться вверх.

Цены на газ медленно, но неуклонно растут, приближаясь сегодня к отметке $1900 за тысячу кубометров. С учетом того, что сейчас Россия поставляет в Европу очень незначительные объемы газа, прямое влияние рост цен «голубого топлива» на рубль практически не оказывает. Однако дорогой газ заставит европейские власти быть более лояльными в отношении России. В частности, в Германии идут разговоры о необходимости запуска «Северного потока — 2» — пока «на какое-то время». А дефицит газа будет стимулировать рост потребления нефтепродуктов.

В любом случае, пока размер экспортной выручки российских компаний превышает внутренний спрос на валюту. И это является главной силой рубля.

Но на рынке все больше и больше зреет мнение, что российские монетарные власти начали бороться с ростом курса российской валюты, осторожно и не афишируя покупая валюты «дружественных стран». В пользу этой версии говорит постоянный рост оборотов торгов юанем на Московской бирже. Впрочем, это можно списать и на оживление импорта.

«Идут или не идут интервенции? Полагаем, что без них тут никак не обошлось. Ну, так не бывает. Вот все шло в одну сторону. И тут бац…, — пишет в своем обзоре инвестбанкир, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган. — В течение ближайших 30 дней вероятность, что поздороваемся вновь с уровнем 70, весьма высока», - полагает он.

Действительно, такой сценарий нельзя исключать, если российские власти действительно запустили новое «бюджетное правило». Но если эти опасения беспочвенны, то рубль очень скоро возобновит рост, и курс 50 руб. за доллар может не остановить его укрепление.

Что касается краткосрочной перспективы, то в ближайшие дни динамика рубля будет определяться действиями спекулянтов. Учитывая высокую волатильность российской валюты и слабые колебания рынка акций, на валютном рынке сейчас очень много денег рисковых игроков, стремящихся к быстрому и высокому заработку.

Пока все говорит в пользу того, что спекулянты прекратили играть на понижение курса рубля и вполне могут погнать его в обратную сторону.