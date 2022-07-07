Рынок акций не побежал вслед за нефтью и газом

По итогам сегодняшнего дня Индекс Мосбиржи вырос на 0,2%. Учитывая, что нефть подорожала сегодня на 5%, а газ еще больше, такой результат индикатора можно назвать откровенно слабым.

Основной вклад в подъем индекса внесли акции «Газпрома», подорожавшие на 1,3%. Однако бумага так и не смогла перешагнуть отметку 200 руб., выше которой многие среднесрочные инвесторы психологически готовы сокращать долю акций газовой монополии в портфелях. После 9 дней безоткатного падения выросли на символические 0,6% акции «Норильского Никеля». Обе бумаги выглядят сейчас фундаментально слабо, на отскоках их, возможно, лучше продавать.