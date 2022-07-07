Рынок акций не побежал вслед за нефтью и газом

По итогам сегодняшнего дня Индекс Мосбиржи вырос на 0,2%. Учитывая, что нефть подорожала сегодня на 5%, а газ еще больше, такой результат индикатора можно назвать откровенно слабым.
Основной вклад в подъем индекса внесли акции «Газпрома», подорожавшие на 1,3%. Однако бумага так и не смогла перешагнуть отметку 200 руб., выше которой многие среднесрочные инвесторы психологически готовы сокращать долю акций газовой монополии в портфелях. После 9 дней безоткатного падения выросли на символические 0,6% акции «Норильского Никеля». Обе бумаги выглядят сейчас фундаментально слабо, на отскоках их, возможно, лучше продавать.
Но больше всего удивила «Роснефть». Сегодня бумага последний день торгуется с дивидендами. Дивидендная доходность акции составляет 6,5%. Однако такая доходность оказалась непривлекательной, и сегодня акции «Роснефти» упали на 1,3%. Отчасти это можно объяснить тем, что Запад всерьез рассматривает возможность установления предельных цен на российскую нефть и намерен ввести вторичные санкции против тех, кто это правило будет нарушать.
На укрепление рубля трейдеры ожидаемо отреагировали продажами акций черных металлургов. Аналитики считают, что при курсе российской валюты ниже 70 руб. за доллар бизнес этих компаний является убыточным. С этой точкой зрения можно не соглашаться, вспоминая, что при курсе чуть выше 30 руб. за доллар металлурги выплачивали дивиденды. Правда, в те годы компаний сектора значительную часть своей продукции экспортировали.
Практически весь список сегодняшних лидеров роста оккупировали бумаги компаний, ориентированных исключительно на внутренний рынок. Резкий рост цен весной ритейлеры объясняли взлетевшим долларом. Но с тех пор курс рубля к доллару укрепился вдвое, а цены снизились очень незначительно. Из этого аналитики делают выводы, что в отсутствие действительной конкуренции с Западом, отечественные ритейлеры, а также производители товаров и услуг, получают сверхприбыли.
При этом выручка компаний этого сегмента может увеличиться в ближайшее время в связи с удешевлением кредитов, вполне способных спровоцировать рост покупательской активности.
В целом принципиальных изменений на российском рынке акций не произошло. Слабая реакция на улучшение внешнего фона говорит об отсутствии ярко выраженного желания покупать. Как правило, в такой ситуации трейдеры более сильно реагируют на негатив. Поэтому не исключено повторное тестирование поддержки 2200 пунктов по Индексу Мосбиржи, как только для этого появится повод.