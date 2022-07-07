Самолет ВКС России нанес удар по украинским военным на острове Змеиный

Министерство обороны РФ сообщило об авиаударе по острову Змеиный, куда прибыли представители ВСУ.

«Около пяти утра на остров высадились с моторной лодки несколько украинских военнослужащих, которые сфотографировались с флагом. Самолетом ВКС России был немедленно нанесен удар высокоточными ракетами по острову Змеиный, в результате которого часть украинских военнослужащих была уничтожена», — говорится в сводке ведомства.

Уточняется, что уцелевшие украинские силовики сбежали в направлении населенного пункта Приморское Одесской области.

Попытка доставки флага на остров была предпринята «на фоне военных провалов и массового отступления украинских войск на Донбассе», отметил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Сообщается также, что российская авиация нанесла удары по пунктам дислокации и складам трех бригад армии Украины в районе города Артемовск в Донбассе. «В районе города Артемовск Донецкой народной республики ВКС России поражены пункты временной дислокации и склады с боеприпасами подразделений 14-й и 72-й механизированных, а также 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ», — рассказал Конашенков. По его словам, на уничтоженных объектах находилось до 350 человек личного состава и 20 единиц боевых бронированных машин.

«В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям украинских войск на соледарском направлении общие потери 24-й механизированной бригады ВСУ насчитывают уже около 2,5 тысяч человек, что составляет 60 процентов ее численного состава», — сообщил генерал-лейтенант.

Также он отметил, что практически полностью уничтожена 79-я десантно-штурмовая бригада ВСУ. Кроме того, российские силы нанесли удар по центру подготовки украинских военных и по иностранным наемникам в Николаевской области. Сообщается о нанесении ударов по трем взводам реактивных систем залпового огня «Град» в районе Дзержинска, четырем артиллерийским батареям в районе Северска и артиллерийскому взводу 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» в районе Горловки в ДНР.

В конце июня Минобороны заявило о выводе российских военных с острова Змеиный «в качестве шага доброй воли» и для демонстрации того, что Россия не препятствует вывозу с Украины зерна и сельхозпродукции. «Вооруженные Силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон», — сообщило ведомство.