Санкт-Петербургский театр балета имени Леонида Якобсона выступит с гастролями на исторической сцене Большого театра

С 31 июля по 7 августа 2022 года Санкт-Петербургский государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона под руководством заслуженного артиста России Андриана Фадеева впервые выступит с гастролями на исторической сцене Большого театра России. Прославленный коллектив представит три спектакля классического репертуара в редакции ведущих мировых хореографов: «Спящую красавицу», «Дон Кихот» и «Лебединое озеро», а также покажет столичной публике свою недавнюю премьеру – спектакль «Вне времени. Шедевры Леонида Якобсона», состоящий из восстановленных миниатюр легендарного хореографа.



Комментирует Андриан Фадеев, заслуженный артист России, художественный руководитель Театра балета имени Леонида Якобсона:



— Приглашение танцевать на главной сцене страны – это не только большая ответственность, но знак безусловного признания и заслуга всего коллектива театра. Эти гастроли станут важным импульсом для дальнейшего развития наших артистов. Приложим все силы, чтобы не обмануть ожидания взыскательной столичной публики.



Гастроли откроются 31 июля самой красочной и пышной из балетных сказок — «Спящей красавицей». Спектакль, рожденный в 1890-м году, и поныне не утратил своей магии. Автор постановки Жан-Гийом Бар - французский хореограф и педагог из плеяды учеников Рудольфа Нуреева. Балет для него — это история, рассказанная танцем, а основную задачу он видит в том, чтобы уйти от акцента на атлетичность, не превращая танец в акробатику.



Вслед за «Спящей красавицей» 2 августа театр представит самую значимую для якобсоновцев постановку — «Вне времени. Шедевры Леонида Якобсона». Уникальная программа одного из величайших хореографов ХХ века — это бережно восстановленные знаменитые постановки мастера: одноактный балет «Свадебный кортеж», хореографические шедевры из циклов «Роден» и «Классицизм-Романтизм». Премьера была приурочена к 50-летию первой концертной программы, созданной Якобсоном для возглавляемой им труппы, презентация которой с успехом прошла в июне 1971 года. Сегодня с молодыми артистами репетируют педагоги, творившие под непосредственным руководством Якобсона.



3 и 4 августа последует любимый зрителями «Дон Кихот» в оригинальной версии выпускника школы Королевского Датского балета, талантливого танцовщика и хореографа Йохана Кобборга. Спектакль был создан к 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа и сразу стал фаворитом публики: здесь и жаркое испанское солнце, под которым кипят нешуточные страсти, и стремительно развивающийся сюжет, и огневой характер персонажей, талантливо подчеркнутый выразительной хореографией и роскошным оформлением известного французского художника Жерома Каплана, мастера мировой сценографии.



Завершающим аккордом гастролей с 5 по 7 августа станет спектакль «Лебединое озеро», вершина классического наследия. Этот балет, не требующий представления, оформлен народным художником России Вячеславом Окуневым, творческая биография которого насчитывает более 350 театральных постановок на крупнейших оперных и балетных сценах.



Главные партии в гастрольных спектаклях исполнят заслуженная артистка России, лауреат Молодежной премии Правительства Санкт-Петербурга Алла Бочарова, Елена Чернова, лауреат международных и всероссийских конкурсов Светлана Свинко, лауреат международных конкурсов, лауреат Молодежной премии Правительства Санкт-Петербурга, лауреат высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» Андрей Сорокин, лауреат международных и Всероссийских конкурсов Вячеслав Спильчевский, а также Кирилл Вычужанин, Степан Демин, Анна Скворцова и Денис Климук.



Выступления пройдут в сопровождении симфонического оркестра под управлением Валерия Овсянникова и Игоря Томашевского.



Санкт-Петербургский государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона — первый в Петербурге (Ленинграде) балетный театр, созданный отдельно от оперной труппы. Театр был основан в 1966 году, а уже в 1969 году его возглавил выдающийся русский хореограф ХХ века Леонид Якобсон, чье имя коллектив носит и по сей день. Труппа развивает несколько направлений в репертуаре — классика, наследие Леонида Якобсона и постановки современных хореографов. Работа театра отмечена национальной театральной премией «Золотая Маска», высшей театральной премией Санкт-Петербурга «Золотой софит», а также Премией Тальони. Художественный руководитель — заслуженный артист России Андриан Фадеев.



Гастроли проводятся в партнерстве с компанией KASSIR.RU.