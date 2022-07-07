«Синара» может создать двухэтажные поезда для МЦК

Компания «Синара — Транспортные машины» рассматривает возможность принять участие в проекте по запуску двухэтажных пассажирских поездов по Московскому центральному кольцу, реализация которого прорабатывается Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы совместно с РЖД.

Глава Дептранса Максим Ликсутов в июне заявлял, что в стадии проработки находятся специальные технические требования к новому подвижному составу для МЦК, которые на 100% должен стать продуктом и разработкой отечественных производителей. Ввести в эксплуатацию двухэтажные поезда планируется в связи с наметившейся потребностью в увеличении провозных способностей столичного кольца.

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Согласно концепции властей Москвы, проектом нового поезда должны быть предусмотрены все возможные потребности пассажиров по стандартам московского транспорта. Вагоны станут просторнее, число посадочных мест в них возрастет. Запланировано увеличение количества и ширины дверей. Кроме того, планируется оборудовать подвижной состав креплениями для велосипедов, зарядками для электросамокатов, портами для зарядки гаджетов (USB и Type-С), сенсорными экранами, туалетами с открывающимися пеленальными столиками и прочим.

Одним из вероятных кандидатов на получение заказа на разработку и производство нового подвижного состава от московских властей является АО «Трансмашхолдинг», имеющее необходимые компетенции. Например, в качестве образца ширины дверей двухэтажных вагонов Максимом Ликсутовым указывались поезда «Москва 2020» и «Иволга» производства ТМХ. Они эксплуатируются в столичном регионе в метро и в качестве пригородных, соответственно. По МЦК же сейчас курсируют поезда «Ласточка», производившиеся по лицензии покинувших российский рынок на санкционной волне немцев из Siemens екатеринбургской компанией «Синара —Транспортные машины», входящей в «Группу Синара».

Кстати, необходимость импортозамещения пассажирского подвижного состава, похоже, является еще одним немаловажным мотивом в контексте реализации «двухэтажного» проекта на столичном кольце. В августе –сентябре 2021 года в качестве эксперимента по МЦК курсировал принадлежащий ООО «Аэроэкспресс» поезд ЭШ-2 -025 «Евразия» (Stadler KISS RUS), производства швейцарской компании Stadler Rail AG. Однако в текущей ситуации привлечение производителя из страны часов, сыра и шоколада исключено. Также не имеет смысла ориентироваться и на германских вагоностроителей.

«Курс на суверенизацию подвижного состава присутствует в нашей компании и у наших коллег и касается не только проекта двухэтажного электропоезда, но и в принципе всего, что сейчас разрабатывается», — прокомментировали «Эксперту» ситуацию в Дирекции по внешним связям и корпоративным коммуникациям ТМХ.

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Между тем, в компании «Синара — Транспортные машины» заявили, что готовы подключится к проекту. Учитывая, что локализация «Ласточек», по словам главы РЖД Олега Белозерова даже на март текущего года составляла 88%, а тренд на полную независимость от партнеров из недружественных стран с тех пор только нарастает, шансы екатеринбургских вагоностроителей получить выгодный контракт кажутся не менее высокими, чем у конкурентов.

«В 2019 году мы заключили соглашение с РЖД и действительно начали разработку нового поезда в двухуровневой компоновке на платформе электропоезда “Ласточка”. Необходимо отметить, что национальный перевозчик тогда заявлял о необходимости разработки состава дальнего следования. Эта работа велась весьма активно и в 2021 году мы представили на крупнейшей отраслевой выставке PRO//Движение.Экспо прототип купе данного двухэтажного поезда, получившего название “Меридиан”. Безусловно технические требования для городской электрички отличаются от требований к поезду дальнего следования, и потребуется время для адаптации модели под эти обновленные требования. В целом, СТМ заинтересованы в данном проекте и готовы участвовать в его реализации», — сообщили «Эксперту» в пресс-службе компании.

Таким образом, за подряд от правительства Москвы и РЖД, похоже, предстоит жаркая схватка межу отечественными вагоностроителями. И это хорошо, так как конкуренция, как известно, является двигателем прогресса. Импортозамещение в области железнодорожных перевозок исключением из этого правила не является.