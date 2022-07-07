Цены на новостройки в столице поднялись за год более чем на 15%

Согласно данным «Инком-Недвижимость», квадратный метр на первичном рынке столицы подорожал за год на 15,3%.

«Медианная стоимость "квадрата" в старой Москве снизилась на 2,2% (+15,3% за год), на присоединенных территориях — на 0,5% (+ 20% за год)», — говорится в исследовании агентства.

Поясняется, что снижение цен стало следствием летних акций и выходом на рынок новых проектов по стартовым ценам. «После укрепления рубля возможна корректировка цен вниз на 10-15% в проектах бизнес-класса и в премиальном сегменте, где доля импортных составляющих больше, чем в комфорт-классе», — рассказал директор управления новостроек «Инком-Недвижимости» Валерий Кочетков.

По словам руководителя аналитического центра компании Дмитрия Таганова, летом обычно наблюдается затишье на рынке недвижимости. В настоящий момент происходит техническая коррекция цен, ближе к осени они могут снова вырасти.

В агентстве отмечают, что предложение новостроек в старых границах города за месяц выросло на 5,1% (+ 32% за год), а в новой Москве сократилось на 3% (+ 21% за год). Рост объемов предложения подтверждается увеличением выдач разрешений на строительство — в июне этого года их было выдано на 6% больше, чем январе, и примерно столько же, сколько в июне 2021-го, указывается в исследовании.

По мнению аналитиков компании, первичный рынок преодолел серьезный спад спроса, который сейчас постепенно восстанавливается; в данный момент в его структуре 64% составляют клиенты, переориентированные с покупки «вторички» на приобретение квартир в новых домах.

«Рынок пережил тяжелое время, когда ставки по ипотеке составляли 9% и более. Сейчас мы отмечаем положительную динамику, рынок постепенно восстанавливается, но без резких рывков. Более заметной тенденция станет в начале осени. Стабилизации способствует ипотека со ставкой 7%, субсидированная ставка застройщиков менее 1% и переход клиентов с вторичного рынка на рынок новостроек, по причине более выгодного ипотечного кредитования», — резюмировал Кочетков.

Ранее «Эксперт» писал о том, что после двух лет роста рынок жилья поменял направление. В марте‒апреле текущего года спрос на квартиры обвалился, резко сократилось количество сделок и выданных кредитов, цены на вторичном рынке в Москве стали снижаться. В июне изменения тренда не произошло. Чтобы не допустить остановки жилищного строительства, власти во второй раз за два месяца снизили ставку льготной государственной ипотеки на новостройки — с 9% годовых до 7%.Банки вместе с частными застройщиками начали предлагать кредиты со ставкой 0,01%