В Кремле ответили на вопрос о рисках начала военных действий со стороны Польши

Глава пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга с журналистами ответил на вопрос одного из них о рисках начала военных действий со стороны Польши.

«Это должны оценивать наши военные коллеги», – сказал представитель Кремля, комментируя риски начала военных действий со стороны Варшавы.

Напомним, начальник главного разведывательного управления – заместитель начальника генштаба вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин заявил, что Вашингтон и Брюссель готовятся к вооруженному столкновению с Минском и Москвой.

По его словам, гибридная агрессия Запада уже не приносит результаты. В этой связи он призвал готовиться к любому развитию событий. При этом особую обеспокоенность у него вызывает именно Польша.

«Варшава уже не раз демонстрировала имперские амбиции и, заручившись поддержкой Белого дома, позиционирует себя в качестве лидера уже не только в Восточной, но и в Центральной Европе», – цитирует Косыгина РИА Новости.

Ранее «Эксперт» сообщал, что по словам эксперта по геополитической стратегии Яцека Бартощака, Польша приступила к подготовке к войне с Россией. Он подчеркнул, что государство намерено увеличить численность собственной армии в несколько раз – до 400 тыс. человек. Кроме того, польское руководство намерено закупить значительное число вооружения.

