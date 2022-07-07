Песков прокомментировал информацию о возможной отставке Джонсона

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможной отставке Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании.

По словам представителя Кремля, этот политика очень не любит Россию, а наша страна не любит его, передаёт РИА Новости.

«Что касается самого господина Джонсона, то он очень нас не любит. Мы его тоже», – резюмировал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее «Эксперт» сообщал, что Джонсон решил покинуть свой пост на фоне правительственного кризиса.

По данным британских СМИ, которые ссылаются на высокопоставленные источники в Кабмине Королевства, Джонсон объявит о своей отставке уже сегодня после чего будет исполнять обязанности премьера до избрания нового лидера консервативной партии. Согласно информации телеканал Sky News, обращение премьер-министра Великобритании к нации будет сделано в ближайшие минуты.

«Мы ожидаем, что премьер-министр выйдет около полудня (14.00 мск – «Эксперт») и сделает это заявление», – рассказала корреспондент телеканала в прямом эфире.

К настоящему моменту уже 53 члена британского правительства, состоявшего из 120 человек, ушли в отставку на фоне кризиса, спровоцированного скандалом вокруг бывшего заместителя парламентского организатора Консервативной партии Криса Пинчера.

Напомним, на прошлой неделе Пинчера обвинили в сексуальных домогательствах в отношении двух мужчин, он подал в отставку. Позже выяснилось, что это уже не первое обвинение в отношении данного чиновника. Так, в 2019 году против него проводилось расследование. Несмотря на это, Пинчер получил высокопоставленную должность в феврале 2022 года.

