Вице-мэр Ефимов: половину госнедвижимости Москвы арендует малый и средний бизнес

Правительство Москвы сдает в аренду примерно 7 тыс помещений и зданий общей площадью 1,2 млн кв м. Из них почти половину занимают представители малого и среднего бизнеса. Об этом 7 июля сообщил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На данный момент малый и средний бизнес арендует у города свыше трех тысяч помещений площадью более 550 тыс кв м. Таким образом, почти половина недвижимости, которую сдает столица, приходится на субъекты малого и среднего предпринимательства», — сказал Владимир Ефимов. Он добавил, что власти активно поддерживают таких предпринимателей. «Они могут арендовать городское имущество по минимальным и льготным ставкам и за счет этого ежегодно экономить более 659 млн рублей в текущих ценах», — отметил вице-мэр.

По данным правительства Москвы, в таких городских объектах размещают, в основном, продовольственные магазины, офисы и пункты бытового обслуживания, а также открывают частные школы и клиники.

Напомним, что по условиям открытых торгов, арендовать госсобственность малые и средние предприниматели могут на срок до 10 лет. Начальная ставка составляет 1 тыс рублей за кв м за подвальные помещения и 5 тыс рублей за кв м — за остальные. Продлевают договоры без аукциона, если арендуемая площадь не превышает 300 кв м.

«Кроме того, предприниматели, осуществляющие социально значимые виды деятельности, вправе арендовать помещения различной площади по ставке 3,8 тыс рублей за кв м в год, которая устанавливается межведомственной комиссией», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. По его словам, такими льготами от города пользуются 350 арендаторов.