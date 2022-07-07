Японии грозит энергетический кризис

Энергетический кризис может нанести Японии, третьей мировой экономике, очень большой урон. Токио встречает его не в самой хорошей форме. К слабой иене летом добавилась и жара, которая привела к резкому скачку в расходе электроэнергии.

У Страны восходящего солнца нет своих энергоресурсов. Она зависит от импортных нефти и газа на 90%. Не удивительно, что расходы на покупку энергоносителей и выработку электроэнергии составляют существенную часть японского бюджета. Они росли прямо пропорционально росту цен на энергоносители в последние месяцы. Сейчас же, когда иена ослабла до 20-летнего минимума, произошел новый скачок расходов. Достаточно сказать, что если в долларах цена барреля нефти в 2022 году выросла на 40%, то в иенах с учетом последнего падения – на все 70%.

Не исключено, что из-за огромных расходов на энергоресурсы Токио поддержал прозвучавшее на недавнем саммите G7 в Эльмау предложение ввести предельную цену на российскую нефть приблизительно вдвое меньше ее нынешней цены с возможностью расширения подобного «потолка» цен и на российский газ.