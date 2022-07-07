Японии грозит энергетический кризис

Энергетический кризис может нанести Японии, третьей мировой экономике, очень большой урон. Токио встречает его не в самой хорошей форме. К слабой иене летом добавилась и жара, которая привела к резкому скачку в расходе электроэнергии.
У Страны восходящего солнца нет своих энергоресурсов. Она зависит от импортных нефти и газа на 90%. Не удивительно, что расходы на покупку энергоносителей и выработку электроэнергии составляют существенную часть японского бюджета. Они росли прямо пропорционально росту цен на энергоносители в последние месяцы. Сейчас же, когда иена ослабла до 20-летнего минимума, произошел новый скачок расходов. Достаточно сказать, что если в долларах цена барреля нефти в 2022 году выросла на 40%, то в иенах с учетом последнего падения – на все 70%.
Не исключено, что из-за огромных расходов на энергоресурсы Токио поддержал прозвучавшее на недавнем саммите G7 в Эльмау предложение ввести предельную цену на российскую нефть приблизительно вдвое меньше ее нынешней цены с возможностью расширения подобного «потолка» цен и на российский газ.
«Совпадение ряда факторов, включая высокие цены на топливо после начала войны и падающую валюту, оказывает сильное давление на энергетическую безопасность Японии и делает нынешнюю ситуацию одним из самых сильных энергетических кризисов в ее истории»,- приводит ZeroHedge слова старшего сотрудника Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Джейн Накано.
Практически стопроцентная зависимость от импортируемых энергоносителей заставляет Японию продолжать покупать у России нефть и газ, несмотря на осуждение действий Москвы на Украине.
По словам Такеши Хашимото, директора японской судоходной компании Mitsui OSK Lines (MOL) и президента ее правления, у Японии нет выбора. Она должна и дальше покупать у России сжиженный газ (СПГ). В качестве аргументов он привел в интервью Financial Times японские атомные электростанции, большинство которых не работают уже 11 лет после аварии на Фукусимской АЭС.
«Мы не можем использовать много атомных электростанций,- подчеркнул Хашимото.- Поэтому баланс между спросом и предложением сейчас очень жесткий. Сейчас спотовые цены на СПГ и уголь очень высокие. Это одна из причин, по которым Япония так сильно не хочет отказываться от российского СПГ».
По его словам, MOL планирует продолжить доставлять российский газ японским газовым операторам Tokyo Gas и Jera.
MOL – одна из крупнейших судоходных компаний Азии, в ее флоте ок. 700 грузовых судов всех классов. Доля российского СПГ в газовом импорте Японии составляет ок. 10%.
Хашимото уверен, что Россия закончит в следующем году первую из трех фаз 23-миллиардного проекта «Арктик СПГ 2». Однако дальнейшие работы, похоже, будут остановлены. Мощность одной фазы составляет 6,6 млн СПГ в год. Только первая фаза позволит России нарастить производство СПГ на 20%.
Близки к завершению строительства и три ледокола, заказанных японской компанией специально для проекта в 2020 году. Кроме них, опять же для «арктического» проекта Хашимото заказал еще и 4 танкера для перевозки сжиженного газа.
После недавней передачи имущества оператора «Сахалин Энерджи» российскому государству на опасность лишиться российского газа указал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он заявил, что в случае продолжения нынешней антироссийской политики Токио рискует и вовсе остаться без российских энергоносителей. Комментируя заявление японских властей о планах введения предельных цен на российскую нефть, Медведев написал в своем Telegram-канале, что Япония рискует остаться как без российских нефти и газа, так и без участия в проекте «Сахалин-2».