Юань обошел евро по объемам и доллар по темпам

Торги юанем на Мосбирже набирают обороты: во вторник был рекордный объем — 44,3 млрд рублей, в среду наторговали уже более 8 млрд, превысив даже объем торгов по евро, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на анализ динамики торгов на Московской бирже. Тем не менее, объем торгов в паре с долларом продолжает удерживать первенство и составляет более 30,9 млрд рублей.

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Тем временем по итогам вчерашних торгов средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов «завтра» на Московской бирже повысился на 5267 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5559 руб. Минимальный курс юаня составил 9,3811 руб., максимальный — 9,8421. Было заключено 39708 сделок. Объем торгов составил 37428,5 млн руб., что на 45% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,7485 руб. за юань.

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Как отмечают аналитики компании «Финам», сейчас в центре внимания остается анонсированный на прошлой неделе главной Минфина Антоном Силуановым механизм, согласно которому часть расходов бюджета в 2022 году можно будет пожертвовать на валютные интервенции через покупку валют дружественных стран — это должно заставить рубль через кросс-курсы слабеть к доллару и евро.

Здесь в фокусе как раз курс юаня к рублю — как наиболее ликвидной и крупной по торговым объемам среди дружественных валют.

«Хотелось бы отметить, что китайский юань, подешевевший к доллару во втором квартале на 5,4% и на аналогичную величину с начала года, в третьем квартале может удивить в том случае, если Поднебесная будет способна продемонстрировать макроэкономическое восстановление после весенних локдаунов в Шанхае, а ФРС не сможет взять под контроль инфляцию, и риск стагфляции (экономический спад, рост безработицы, высокая инфляция) подорвет позиции доллара в статусе резервной валюты. Юань может стать при таком раскладе альтернативой, если доверие к ФРС будет подорвано», — пишут эксперты «Финама».

Юань будет расти

Китайский юань после сильной волны весенней девальвации в последние недели консолидируется в области 6,7 за доллар, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Боковик обусловлен, с одной стороны, снятием жестких ограничений пандемии, что играет за нацвалюту — производственная активность в сфере услуг и промышленности восстанавливается. С другой — монетарный курс Нацбанка КНР по-прежнему сдерживает укрепление юаня, ведь известно, что мягкость ЦБ — залог мягкости (ослабления) нацвалюты. Тем не менее, на траектории года нельзя исключать очередной волны ослабления юаня, например, в область 6,9 за доллар США.



На российском рынке юань очень волатилен, отмечает аналитик. Пара CNY/RUB летает до 10% в сутки, но оценки последних недель подтвердились. В конце июня было сформировано дно на 7,5 руб. за юань, от которого произошел мощный рост валюты Поднебесной под 10 (или на 30%+).

В ближайшее время, полагает Зельцер, в паре допускается консолидация под уровнем с попыткой прорыва вверх, но вряд ли рубль опустится ниже 11, несмотря на восстановление импорта в Россию из КНР и коррекцию сырьевых цен, которая начинает давить на российский экспорт.

Между тем, в среду, 7 июля, рубль продолжил слабеть к основным валютам в ожидании решения правительства по запуску валютных интервенций, о возможности которого заявлял на прошлой неделе глава Минфина, отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка Евгений Локтюхов. Курс юаня на Мосбирже вчера прибавил 3,7% и превысил 9,7 руб., вернувшись на уровни конца мая.

В целом же, с минимумов, зафиксированных на прошлой неделе, юань прибавил 30%, и это сильнее, чем рост доллара (+27%). Более того, стоит отметить сохранение тренда на повышение объемов торгов в парах юань-рубль и юань-доллар на Мосбирже, обновивших исторические максимумы во вторник, отмечает эксперт. Вчера, впрочем, они снизились, что связано со снижением активности крупных игроков в отсутствие новостей, подтверждающих ожидания по интервенциям. Рынок уже в целом учел этот фактор, и до фактического решения правительства рубль, не исключено, может частично отыграть потери последних дней.

Тем не менее, говорит Локтюхов, среднесрочно в Промсвязьбанке ждут, что торговая активность юанем и его курсовая стоимость продолжат расти. Помимо интервенции, этому будут способствовать постепенное оживление импортеров, перенаправляющих поставки на азиатское направление и нуждающихся в возобновлении запасов в преддверие осени.