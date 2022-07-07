За три года число компаний-«газелей» в России выросло в 1,5 раза

Количество быстрорастущих предприятий, или так называемых компаний-газелей, по итогам 2021 года в России заметно увеличилось.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на ежегодный рейтинг «СПАРК: Быстрорастущие компании». По итогам 2017-2021 гг. в него попали 1227 компаний с темпами роста выручки более 10% в год. В предыдущем рейтинге (2016-2020 гг.) оказались 1032 компании, еще ранее (2015-2019 гг.) их количество составляло 827.

Отмечается, что число предприятий, которые обеспечивали в 2017-2021 гг. рост доходов ежегодно минимум на 20%, выросло до 399 против 313 и 258 соответственно. Прибыль быстрорастущих компаний, вошедших в список, в среднем увеличивалась на 43% в год.

Прирост числа «газелей» происходит преимущественно за счет среднего и малого бизнеса, доля которого увеличилась с 62% в 2015-2019 гг. до 72% в нынешнем рейтинге, указывается в материале. Среди отраслей, где наиболее успешно развиваются «газели», доминирующие позиции сохранил АПК — его доля составила 17% по сравнению с 18% в рейтинге 2016-2020 гг. Уточняется, что сектор ориентируется, в первую очередь, на удовлетворение внутреннего спроса, поэтому санкции окажут на него не столь драматичное влияние, как на другие сферы.

Сообщается, что сильно укрепились позиции строительного комплекса, доля которого в списке поднялась до 12% по сравнению с 10% в прошлом периоде. Машиностроительный комплекс пока сохраняет лидерские позиции, несмотря на то что серьезно пострадал из-за пандемии. — его доля сократилась с 11% до 8%.

В числе наиболее привлекательных секторов авторы рейтинга называют транспорт и транспортные услуги, несмотря на то что его доля в условиях борьбы с COVID-19 снизилась с 10% до 8%.

Согласно данным исследования, в три раза выросло количество «газелей» в сфере производства бумаги и бумажных изделий, что связано с ростом спроса на упаковку, к которому, в свою очередь, привело увеличение спроса на услуги по доставке товаров. Среди других динамичных сфер — металлургия, производство резиновых и пластмассовых изделий, а также мебели.

По прибыльности бизнеса в числе лидеров указывается рыболовство (норма чистой прибыли — 52%) и сельское хозяйство (37%).

В рейтинг «СПАРК» входят предприятия, прирост выручки которых превышает в среднем 10% ежегодно в течение четырех лет; выручка таких компаний должна превышать 87 млн руб., чистые активы не должны являться отрицательными. Участники рейтинга не могут быть аффилированы с крупнейшими холдингами или иметь в числе акционеров структуры с государственным участием, а также должны иметь стабильное финансовое положение.