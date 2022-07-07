Заммэра Ефимов: еще два завода электроники откроются в ОЭЗ «Технополис “Москва”»

Два новых производства электроники запустят до конца 2022 года в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис “Москва”». Об этом сообщил 7 июля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Еще два завода заработают на зеленоградской площадке “Алабушево” столичной особой экономической зоны. До конца года их планируют ввести в эксплуатацию компании-резиденты, работающие в сфере микроэлектроники и оптики», — сказал Владимир Ефимов. Общий объем инвестиций в новые предприятий превысил 1,3 млрд рублей, уточнил заммэра. Работать на них будут в общей сложности почти 300 человек.

Так, компания «Термико» приступит к разработке и серийному производству высокоточных электронных измерительных приборов, систем и технических средств измерения температуры. Термометры она будет выпускать из российского сырья и компонентов. Эту продукцию применяют в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в составе приборов коммерческого учета тепла. Площадь предприятия составляет 2,5 тыс кв м.

Резидент «Цифровые технологии безопасности» построил в ОЭЗ завод по выпуску и монтажу электронных модулей и печатных плат. Они используются в производстве современных компьютеров, мобильных телефонов, бытовой техники. Кроме того, печатные платы применяют в телекоммуникационном и медицинском оборудовании и в автомобилестроении. В 2022-м году компания планирует ввести завод в эксплуатацию, а запуск всех производственных линий запланирован на весну 2023-го. Экологичное производство печатных плат в ОЭЗ Москвы разместится на площади 15 тыс. кв м, там смогут работать почти 200 человек, отметил Владислав Овчинский, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

На данный момент на площадке «Алабушево» столичной ОЭЗ, где откроются два новых завода, работают почти 30 предприятий, добавил генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев. Помимо электроники, они разрабатывают и производят медицинские изделия и препараты, энергоэффективное и другое высокотехнологичное оборудование, уточнил он.

ОЭЗ «Технополис “Москва”» располагается на пяти площадках общей площадью 223,3 га. Одна из них находится в Печатниках, еще четыре – «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем» – в Зеленограде. Резиденты ОЭЗ освобождены от имущественного, транспортного и земельного налога, а также от таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль для них составляет 2%. На время строительства предприятия действуют льготы по аренде земли, а после ввода завода в эксплуатацию участок можно выкупить за 1% от кадастровой стоимости.

По оценкам правительства Москвы, всего на территории ОЭЗ работает более 200 предприятий. А объем инвестиций, заявленных резидентами, превышает 75 млрд рублей.