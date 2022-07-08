Ушел Абэ, а с ним ушла эпоха в истории Японии

Япония в шоке и трауре. Убит один из самых известных политиков страны – Синдзо Абэ. Поразительны и обстоятельства гибели многолетнего премьер-министра страны, и факт того, что в Японии, гордящейся своим низким уровнем преступности, возможно такое событие.

Синдзо Абэ погиб в весьма символическом месте, в городе Нара. Именно здесь, по легенде, спустился с небес верхом на олене потомок богини Аматэрасу – первый император Дзимму. Отсюда, из Нара, началась история японского государства. Может быть, 41-летний ветеран военно-морских сил Тэцуя Ямагами, поднявший руку на одного из символов современной японской политики, всерьез собирался ее завершить.

В 11.30 по местному времени он выстрелил из самодельного обреза в Абэ, выступавшего на митинге в поддержку одного из кандидатов от Либерально-демократической партии на предстоящих в воскресенье парламентских выборах. Прежде, чем убийцу скрутила охрана, его пули поразили цель дважды. Абэ получил ранение в шею и в область грудной клетки. Шесть часов врачи боролись за его жизнь, но безуспешно. Вечером 67-летний политик скончался.

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Мотивы преступления пока не ясны. По сообщаемой прессе информации можно сделать вывод, что убийца действовал в одиночку и не принадлежал ни к каким радикальным группировкам. Да их, после уничтожения причисленной к террористам в РФ «Аум Синрикё» и «Красной армии Японии» в стране по существу и не было. Сам убийца, буквально, объяснил, что застрелил Абэ, потому что тот ему не нравился.

Тем удивительнее для японцев выглядит это преступление. Их страна заслуженно считается одной из самых безопасных в мире. Даже краж здесь случается мало. Во время аварии на АЭС Фукусима, когда тысячи домов остались без эвакуированных хозяев, местные СМИ прямо-таки с гордостью сообщали, что ничего из оставленного добра не пропало. Если и были случаи мародерств, то они носили единичный характер и виновными в них оказывались, увы, иностранцы. И тут вдруг такое преступление.

Нельзя сказать, чтобы Абэ был всенародно любим. Претензии к нему имелись – иначе бы ему не пришлось уходить в 2020 году со своего поста, который он занимал с 2012 года. Тогда Абэ сослался на плохое состояние здоровья – язвенный колит, что многими было воспринято не более чем благовидное объяснение. Из-за той же болячки он покинул пост премьер-министра в 2007 году. Его первый премьерский срок продлился всего год, который прошел в непрерывных скандалах и претензиях и к правительству, и к нему, самому молодому главе правительства в послевоенной Японии, лично. Многие в 2007 году предрекали Абэ политическую смерть.

Но он выстоял, чтобы вернуться в премьерское кресло пять лет спустя и пробыть в нем дольше, чем какой бы то ни было глава правительства страны. За это время ему пришлось провести страну через трудное испытание, вызванное аварией на АЭС Фукусима, справляться с экономической стагнацией (отсюда возник термин «абэномика» - попытка стимулировать экономический рост путем различных монетарных мер, в том числе, девальвации иены) и разбираться со сложными внешнеполитическими вызовами. В том числе, с территориальными спорами с Китаем и Южной Кореей, а также с зигзагами политики молодого северокорейского лидера Ким Чен Ына. Испытания северокорейских ракет, проходящие вблизи территории Японии, стали постоянной головной болью официального Токио.

Для России его премьерство тоже оказалось знаковым. С именем Абэ связаны знаменитые «8 пунктов». Так в просторечии именуется план российско-японского экономического сотрудничества, принятый не в последнюю, а может и в первую очередь потому что японскому премьеру удалось найти общий язык с Владимиром Путиным.

«8 пунктов» предусматривали японские инвестиции в развитие российской промышленности и градостроительство на Дальнем Востоке и виделись прологом к заключению мирного договора между двумя странами. К сожалению, договора не получилось. Как всегда, причиной стал злосчастный вопрос о статусе четырех островов Курильской гряды.

Увы, мы уже никогда не узнаем, почему Абэ, вопреки твердому убеждению большинства даже японских политиков и экспертов, пребывал в уверенности, что ему удастся «уломать» Москву и добиться уступки «северных территорий». Такие тайны политики раскрывают в мемуарах, а их многоопытный японский премьер уже никогда не напишет. Остается констатировать, что при нем отношения Японии и России были чуть лучше, чем можно было ожидать, а японская санкционная политика была чуть мягче, чем хотелось бы Соединенным Штатам и их союзникам.

Абэ погиб за два дня до парламентских выборов. Они должны стать триумфом его Либерально-демократической партии, которая, в союзе с партией «Комэйто» до 80 мест в 125 местном парламенте. Если сторонники Абэ получат конституционное большинство, основной закон страны, скорее всего, поменяется. Исчезнет девятая статья, которая отказывает Японии в праве ведения войн. Изменит ли, в данном случае, что-либо убийство Абэ? Скорее всего, нет. Он был одним из влиятельных представителей Либерально-демократической партии, но отнюдь не ее лицом. Голосуя за либерал-демократов избиратели голосовали вовсе не за Абэ. Да и сам он никогда не ставил знак равенства между собой и партией, предпочитая закулисную роль партийного функционера, «политического отца» нынешнего премьера Фумио Кисиды.

Вариант, при котором Абэ вернулся бы в кресло премьера после парламентских выборов был вовсе не исключен. Японцы консервативны и от новых лиц в политике, появившихся за последнее время, порядком устали. А Абэ был свой, проверенный, представитель давней политической династии. Его дед Нобусукэ Киси, был премьер-министром страны в 1957-1960 годах, когда в Японии начался экономический подъем. Дело Киси продолжил другой родственник Синдзо Абэ, его дядя Эйсаку Сато. Он занимал премьерский пост с 1964-го по 1972-й год. А отец Синдзо Абэ – это министр иностранных дел с 1982 по 1986 год, Синтаро Абэ. На его время пребывания в правительстве пришлась перестройка и налаживание отношений с Советским Союзом.

Синдзо Абэ не был ни бунтарем против политического истеблишмента, ни революционером. Он был сам частью истеблишмента. Его правление не ознаменовалось громкими успехами. Зато Абэ по праву стал в один ряд с такими мировыми политическими тяжеловесами как Ангела Меркель или Барак Обама, чье слово подтверждено не только влиянием их стран, но и их личным авторитетом. Появится ли такой политик в Японии снова? Это покажет время. А пока Япония прощается с Абэ.

