Акции дня: трейдеры скупают акции «Распадской» после отчета

В лидеры торгов вышли акции угольной компании «Распадская» по итогам сессии на Мосбирже в пятницу, 8 июля. За день бумаги подорожали на +6,52% до 297,5 рублей за штуку.

Трейдеры проявили интерес к акциям компании на фоне позитивной отчетности за 6 месяцев 2022 года. Выручка выросла в 3,27 раза до 20,57 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль увеличилась на 10,5% до 28,90 млрд рублей. На фоне сильной отчетности компания смотрится привлекательной на текущих уровнях, кроме того, такие результаты дают трейдерам надежду на хорошие дивиденды.

Как отметил профессор НИУ ВШЭ и инвестбанкир Евгений Коган, комментируя результаты «Распадской», угольщики смогут порадовать нас сильными финансовыми и производственными результатами по итогам года.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -0,19% до 2222,51 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,09% до 1144,79 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:17 мск составила 107,25 долларов за баррель (+2,48%). Российская валюта укреплялась – 60,92 руб. за доллар.