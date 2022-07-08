Аналитики Goldman Sachs спрогнозировали увеличение расходов домохозяйств в КНР во втором полугодии 2022 года на 4,5%

Как передаёт https://bitryc.com/news/, это объясняется ослаблением ограничений, связанных с коронавирусной пандемией, и началом постепенного восстановления экономики.

Последствия пандемии

Расходы китайских домохозяйств во втором квартале 2022 года снизились на 1,5%, что связано с замедленным ростом денежных потоков, прекращением развития сектора услуг и общим пессимистичным настроем населения.

В июне экономика КНР продемонстрировала симптомы улучшения, что выразилось в восстановлении активности в сфере строительства и услуг. Коронавирусные ограничения были ослаблены. При этом высокозаразный штамм омикрон с продолжает создавать угрозу для экономического подъема.

Президент Китая Си Цзиньпин на минувшей неделе заявил о поддержке стратегии нулевой терпимости к коронавирусу, сказав, что правительство скорее смирится с временным замедлением экономического развития, чем позволит коронавирусу причинить ущерб безопасности страны и здоровью граждан.

Хотя недавние вспышки инфекции в Пекине и Шанхае удалось погасить, в скором времени Китаю вновь предстоит пройти очередное испытание, так как в восточной провинции Аньхой на выходных было выявлено несколько сотен случаев заболевания. Коронавирус нанес болезненный удар по бизнесу, что негативно отразилось на доходах работников и их дальнейших карьерных перспективах.

Прогнозы аналитиков

Экономисты Goldman Sachs ожидают, что домохозяйства увеличат потребление ресурсов на 1% по сравнению с прошлогодним уровнем с учетом инфляции. Они полагают, что в случае постепенного отказа Китая от стратегии нулевой терпимости к коронавирусу в 2023 году расходы домохозяйств могут вырасти в годовом исчислении в несколько раз.

Экономисты Goldman Sachs сообщили, что, несмотря на появление признаков восстановления китайской экономики, среднее число рабочих часов в неделю снизилось, что указывает на спад на рынке труда. Они также заявили, что увеличение зарплаты в ближайшем будущем может оставаться несущественным.

По их словам, при предыдущих случаях локальных вспышек коронавирусной инфекции норма сбережений китайских домохозяйств обычно достаточно быстро возвращалась к обычным уровням после ослабления ограничений.