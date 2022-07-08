«Уловка 22»: Брюссель пожалел для Украины полтора миллиарда

Украина столкнулась с классической ситуацией «уловка 22», т.е. с оказалась в ситуации, когда попытка соблюдения какого-то правила приводит к его же нарушению. Автором термина является американский писатель Джозеф Хеллер, написавший о ней в одноименном романе.
Применительно к Украине и к данной конкретной ситуации уловка 22 выглядит следующим образом. Киев находится на грани банкротства и нуждается в помощи, в том числе и в финансовой. Однако бюджетное подразделение Еврокомиссии, главного исполнительного органа Евросоюза, заблокировало выделение полуторамиллиардного кредита под предлогом того, что согласно правилам кредиты можно выдавать лишь физическим и юридическим лицам, обладающим финансовой надежностью. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на свои источники в Брюсселе.
Европейский инвестиционный банк (EIB), кредитное подразделение Евросоюза, предложил Киеву кредит в размере 1,5 млрд евро из-за растущих военных расходов и сокращения доходов страны. Еврокомиссия разрешает EIB выдавать кредиты странам, не входящим в ЕС. При этом обеспечение обычно составляет 9% от суммы кредита. Считается, что убытки, т.е. деньги, которые не возвращают должники, в большинстве случаев составляют как раз 9%. Однако в случае в Украиной бюджетное подразделение ЕК хочет, чтобы обеспечение было значительно выше - 70%. Столь высокая сумма как раз и объясняется финансовой надежностью Украины, вернее, ее отсутствием – очень большие сомнения в том, что Киев вернет деньги.
Евросоюз должен быть уверен, что сумеет справиться с убытками в случае дефолта Украины. Сейчас еврочиновники ищут выход из создавшейся ситуации, напоминающей уловку 22. Еврочиновникам необходимо, чтобы кто-то разделил с Брюсселем часть дополнительных рисков. Одним им вариантов может стать взятие EIB или какими-то членами ЕС части обеспечения по долгу Киева.
Еще одним вариантом, считают в Брюсселе, могут стать принадлежащие России средства в европейских банках, заблокированные Еврокомиссией на основании антироссийских санкций. Министр финансов Германии Кристиан Линднер рассказал журналистам, что он с коллегами по G7 уже обсуждал идею конфискации российского имущества, но никакого решения принято не было.
Брюссель пытается организовать краткосрочное финансирование Украины, чтобы Киев мог выплачивать зарплаты госслужащим и расходовать деньги на каждодневные нужды. В мае ЕК заявила о намерении предложить Украине помощь в размере почти 9 млрд евро. Однако выделение денег заблокировала Германия. Две недели назад в Брюсселе подтвердили, что программа нуждается в доработке т что для этого потребуется несколько месяцев.
На конференции по оказанию Украине финансовой помощи, которая состоялась в Лугано на прошлой неделе, Брюссель подвергся критике за то, что не выполнил обещания и не выделил Киеву уже обещанные 9 миллиардов евро.
Украина сейчас полностью зависит от внешней помощи. Чтобы не портить отношений с международными инвесторами, в Киеве рассматривают возможность реструктуризации госдолга, который стремительно растет.