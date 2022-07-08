«Уловка 22»: Брюссель пожалел для Украины полтора миллиарда

Украина столкнулась с классической ситуацией «уловка 22», т.е. с оказалась в ситуации, когда попытка соблюдения какого-то правила приводит к его же нарушению. Автором термина является американский писатель Джозеф Хеллер, написавший о ней в одноименном романе.

Применительно к Украине и к данной конкретной ситуации уловка 22 выглядит следующим образом. Киев находится на грани банкротства и нуждается в помощи, в том числе и в финансовой. Однако бюджетное подразделение Еврокомиссии, главного исполнительного органа Евросоюза, заблокировало выделение полуторамиллиардного кредита под предлогом того, что согласно правилам кредиты можно выдавать лишь физическим и юридическим лицам, обладающим финансовой надежностью. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на свои источники в Брюсселе.