Экс-премьера Японии Синдзо Абэ госпитализировали после нападения

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ подвергся нападению во время уличного выступления в рамках предвыборной кампании в городе Нара.

В настоящий момент политик находится без сознания в больнице Медицинского университета Нара, передает NHK.

Уточняется, что инцидент произошел в 11:30 по местному времени (5:30 по мск). Абэ получил огнестрельное ранение в шею справа, сообщает Kyodo. По данным полиции, нападавший стрелял в политика сзади, из дробовика.

Как пишет ТАСС со ссылкой на представителя пожарного управления префектуры Нара, у экс-премьера зафиксирована остановка сердца и легких, однако «смерть не подтверждена». По словам генерального секретаря кабинета министров Хирокадзу Мацуно, состояние Абэ «пока неизвестно и все еще подтверждается».

Подозреваемый задержан на месте происшествия, им оказался 41-летний Ямагами Тецуя. Согласно информации телеканала Nihon TV, до 2004 мужчина служил в морских Силах самообороны Японии.

Сообщается, что нынешний премьер-министр страны Фумио Кисида прервал свою поездку в рамках предвыборной кампании и экстренно возвращается в Токио. В правительстве Японии решительно осуждают покушение на Синдзо Абэ, заявил Хирокадзу Мацуно.

Посол России в Японии Михаил Галузин также осудил нападение. Соболезнования японским коллегам по поводу случившегося выразил на полях саммита G20 на Бали глава МИД РФ Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

Синдзо Абэ занимал должность премьер-министра Японии в 2006–2007 и 2012–2020 годах. Уход в отставку в разгар пандемии коронавируса политик объяснял проблемами со здоровьем.