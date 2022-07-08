«Энел Россия» в сентябре примет решение о смене названия

ПАО «Энел Россия» проведет внеочередное собрание акционеров в заочном формате 13 сентября.

Как пишет «Интерфакс», на повестке — переизбрание совета директоров, а также утверждение обновленного устава в связи с переименованием компании. Сообщается, что в дальнейшем ПАО будет называться «ЭЛ5-Энерго». Реестр для участия в собрании закроется 20 июля.

В марте главный исполнительный директор Enel Франческо Стараче заявил, что холдинг рассматривает в отношении российских активов «все возможные варианты». По его словам, компания не планирует расширять бизнес в РФ.

В июне итальянская Enel сообщила, что продаст свои 56,43% в ПАО «Энел Россия» «ЛУКОЙЛу» и фонду «Газпромбанк-Фрезия». Компания заключила два соглашения на общую сумму $135 млн. Закрытие сделки ожидается в III квартале и зависит от ряда условий, в частности, решения правкомиссии РФ по иностранным инвестициями и ФАС.

Enel владеет 56,43% акций ПАО «Энел Россия», производственными филиалами которого являются Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС, а также ветропарк в Ростовской области и строящийся ветропарк в Мурманской области.

Чистая прибыль «Энел Россия» за первый квартал текущего года по МСФО выросла на 21,5%, до 1,91 млрд рублей. Выручка увеличилась на 19,2%, до 14,65 млрд. Показатель EBITDA поднялся на 32,8% и составил 3,25 млрд рублей. Чистый долг компании сократился с 26 млрд руб. по состоянию на 31 декабря 2021 года до 24,8 млрд по состоянию на 31 марта 2022-го. Полезный отпуск электроэнергии в первом квартале вырос на 10,7%, до 6,1 тыс. ГВтч. Продажи электроэнергии увеличились на 10%, составив 6,79 тыс. ГВтч. Продажи тепла упали на 3,6%, до 1 42 тыс. Гкал.