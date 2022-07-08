«Фактор пятницы» поддержит рубль, но помешает росту акций

Главной новостью сегодняшнего утра стали сообщения западных СМИ о том, что Канада выведет из-под санкций находящиеся у нее турбины для «Северного потока». Это дает основания полагать, что «Газпром» увеличит объемы поставок газа в Европу — возможно, уже в августе. Следовательно, возрастет как выручка самой газовой компании, так и объем поступающей в Россию валюты.

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На этой новости «россиянин» продолжил начатый вчера рост, уйдя в район 61 руб. за доллар, а акции «Газпрома» — технический отскок после обвала на прошлой неделе.

Однако, как только котировки «Газпрома» ушли выше отметки 200 руб., так сразу же активизировались продавцы. Многие аналитики называют эту отметку справедливой стоимостью акций «Газпрома» в текущих условиях. Сейчас рынком правят частные инвесторы, которые в основной своей массе прислушиваются к рекомендациям инвестиционных компаний. Учитывая, что сильных драйверов для роста «Газпрома» нет, его акциям будет сложно подняться далеко выше 200 рублей.

Продолжает удивлять «Роснефть». Вчера бумага последний день торговалась с дивидендами, дивидендная доходность составляла около 6,5%. При этом день «Роснефть» закрыла снижением. Сегодня акции очистились от дивидендов и в начале дня торговались снижением на 3,2%, то есть почти вдвое меньшим, чем размер выплат. Ряд аналитиков ожидал обратного: уверенного роста бумаги вчера и более сильного снижения сегодня в первой половине дня.

Хуже рынка торгуются вчерашние лидеры роста — акции компаний, ориентированных на внутреннее потребление. Это еще раз подчеркивает ту мысль, что сейчас на российском рынке акций очень много мелких спекулянтов, которые фиксируют даже небольшую прибыль.

Из-за укрепления рубля ожидаемо падают черные металлурги, в «красной» зоне торгуется Сбербанк.

В целом, по итогам первых полутора часов торгов рынок акций не демонстрирует тенденции к росту, теряя по Индексу Мосбиржи около 0,4%. Не исключено, что его плавное снижение в течение дня продолжится. Сегодня пятница, и многие игроки в преддверии выходных традиционно будут сокращать длинные (прежде всего маржинальные) позиции по акциям.

При этом фактор пятницы может оказать поддержку рублю. Дело в том, что в последние дни многие спекулянты открыли лонги по паре доллар-рубль, играя на понижение курса российской валюты. Теперь, видя окончание девальвационного импульса и опасаясь выхода на торги на следующей неделе экспортеров с увеличенным объемом предложения валюты, спекулянты будут более активно откупать рубль.

По итогам дня курс вполне может опуститься под отметку 60 руб. за доллар.

Однако все эти прогнозы могут оказаться несостоятельными. Сегодня президент РФ Владимир Путин проведет совещания с членами правительства по вопросу ситуации в топливно-энергетическом комплексе. Не исключено, что глава государства сделает какие-то важные заявления.

В частности, на рынке ходят предположения, что глава государства может распорядиться об уменьшении поставок газа в Европу в качестве ответа на западные санкции и для поддержания рубля на более комфортном для российской экономики уровне. Можно ждать и намеков на возможный ответ России в случае введения западными странами предельного уровня цен на закупки российской нефти.