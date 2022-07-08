«Газпромбанк» рассмотрит продажу своей швейцарской «дочки» в этом году

Совет директоров дочерней структуры «Газпромбанка» в Швейцарии, Gazprombank (Switzerland) Ltd. сообщил, что изучает стратегические варианты деятельности банка в ближайшем будущем.

Как отмечается в пресс-релизе компании, опубликованном на ее сайте, эти варианты «включают, но не ограничиваются ими», такие меры как продажа отдельных активов или всего бизнеса.

«В настоящее время банк рассчитывает завершить процесс стратегического анализа, включая поиск инвестора, если такой вариант будет реализован, к концу третьего квартала 2022 года. Стороны, заинтересованные в участии в этом процессе, должны связаться с нашим представителем», — указывается в сообщении банка.

Как отмечает Reuters, Gazprombank Switzerland является одним из последних каналов финансирования торговых потоков между РФ и Швейцарией. «Дочка» российского банка, в которой работают около 80 человек, в частности, помогает швейцарским промышленным группам обеспечивать экспорт в Восточную Европу. Также банк финансирует добычу, транспортировку и переработку сырья из России в Западную Европу.

По словам источника агентства в отрасли, банк может быть оценен примерно в 150 миллионов швейцарских франков ($154 млн). Возможными покупателями могут стать финансовые инвесторы или другие банки, заявил представитель Gazprombank Switzerland.