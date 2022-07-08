ONGC расширит участие в проекте «Сахалин-1» после выхода из него ExxonMobil

Индийская госкомпания ONGC Videsh Ltd (OVL) готова расширить свое участие в проекте «Сахалин-1» после выхода из него ExxonMobil.

Об этом со ссылкой на источник пишет Times of India.

Проект «Сахалин-1» реализуется на основе соглашения о разделе продукции. Оператором проекта с долей 30% является Exxon Neftegas Ltd (дочерняя компания ExxonMobil), у «Роснефти» — 20%, у японской Sodeco — 30%, у ONGC — 20%.

По словам полпреда президента в ДФО, вице-премьера Юрия Трутнева, добыча нефти на «Сахалине-1» по состоянию на 7 июля сократилась в 22 раза. «Что касается проекта "Сахалин-1", то из-за введенных ограничений, по ряду причин, о которых мы тоже сегодня поговорим, добыча нефти на проекте сократилась в 22 раза — с 220 тыс. баррелей в сутки до 10 тыс. баррелей в сутки», — процитировало Трутнева ТАСС.

Как отметил «Коммерсантъ», российские власти РФ впервые публично признали серьезные проблемы проекта «Сахалин-1». Вместе с тем на данный момент нет никаких признаков того, что российское правительство готовится сменить оператора «Сахалина-1» по схеме, разработанной для проекта «Сахалин-2».

В марте 2022 года, после начала спецоперации РФ на Украине, ExxonMobil сообщила о планах по выходу из проекта, в апреле Exxon Neftegas Ltd. объявила режим форс-мажора и снизила добычу. На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ, из которого следует, что в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств по исполнению соглашения о разделе продукции будет произведена смена оператора проекта «Сахалин-2».