Инвестор вложит 350 млн руб. в производство бетона на юго-востоке Москвы

В районе Капотня на юго-востоке Москвы появится производственный комплекс по выпуску архитектурного бетона. Предприятие расположится на земельном участке, который инвестор получил от города в аренду без торгов в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Площадь участка, на котором разместится производственный комплекс, составляет 1,97 гектара. На предприятии будут изготавливать товарный и архитектурный бетон, использующийся при строительстве жилых домов, станций метрополитена, административных и промышленных объектов. Инвестор планирует вложить в реализацию проекта 350 миллионов рублей. В результате в городе появится минимум 100 рабочих мест», – рассказал Овчинский.

Инвестор – компания «Альфа» – имеет в собственности необходимое оборудование для производства бетонных смесей и изделий из бетона.

В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов с начала года в Москве принято семь решений о предоставлении земли без торгов. Таким образом инвесторам выделили более 70 гектаров земли под высокотехнологичные производства. Благодаря этим проектам в столице появятся свыше 8 тыс. рабочих мест.

Также в качестве антикризисной меры инвесторы могут арендовать землю по льготной ставке в один рубль в год под развитие производств. Уже заключено четыре таких договора, инвестиции в которые превышают 10 млрд рублей. На этих производствах смогут работать более 2 тыс. человек.