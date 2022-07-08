Инвесторы купились на американские облигации

Как сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на данные Refinitiv Lipper, чистый приток средств в фонды облигаций США на неделе, завершившейся 6 июля, составил $2,72 млрд. Это всего лишь второй подобный случай в этом году (первый был в самом конце мая). Массированные распродажи американских бондов (в том числе и другими институциональными и частными инвесторами) шли почти все первое полугодие.

Причины более чем прозрачны: с прошлого года в ожидании подъема ставки ФРС росла доходность облигаций, а сами они, соответственно, падали. Котировки инструментов с фиксированным доходом меняются, как известно, обратно пропорционально доходности. Результат – рекордное для начала года падение котировок.

Высокорейтинговые корпоративные бонды США в среднем потеряли за полугодие 14%. Индекс ICE BofA, отслеживающий 7-10-летние U.S. Treasurys, потерял 11%. С более короткими выпусками дела обстояли лучше, с более длинными – хуже. Дело в том, что при росте доходности облигации в целом падают тем сильнее, чем больше срок до погашения.

По оценке Deutsche Bank, для 10-летних казначейских облигаций США это было худшее первое полугодие с 1788 года. Вообще-то Казначейство США было создано только 2 сентября 1789 года, когда президент Джордж Вашингтон одобрил предложение Конгресса о создании соответствующего департамента (сейчас он, кстати, второй по возрасту в федеральном правительстве).

Стратег Deutsche Bank Джим Рид в недавнем исследовании сослался на нетрадиционный индекс Global Financial Data, связывающий воедино доходности за многие столетия с использованием заменителей 10-летних U.S. Treasurys. Он в разные периоды включает в себя, например, бумаги Бостон-Сити 1830-х годов и облигации свободы времен Первой мировой, использует котировки из Hunt's Merchants Magazine и с неофициального рынка Martin’s Boston Stock Market. Исходя из этих данных, в начале 1788 года падение превышало 25%.

И пусть времена тогда были совсем другие, ситуацию на американском рынке облигаций в первые шесть месяцев 2022-го это характеризует неплохо: последние свидетели чего-то худшего умерли еще в XIX веке. «Это был идеальный шторм для рынков облигаций, какого мы никогда раньше не видели», — комментировал для Bloomberg эти данные стратег BNY Mellon Джеффри Ю.

И все же в периоды временного снижения доходностей, когда фонды облигаций показывают одну-две недели роста, интерес массового инвестора к ним появляется вновь. И это уже может работать «медвежьим» индикатором.

В прошлый раз, когда бонды росли с середины мая почти до конца месяца, покупатели совершили ошибку. Как только на неделе, завершившейся 1 июня, был зафиксирован чистый приток в фонды облигаций США, быстрый рост доходностей возобновился.

Сейчас ситуация выглядит схоже. Пик доходности U.S. 10 Year Treasury 3,483% пришелся на 14 июня, и с тех пор она в целом снижалась, пока как раз 6 июля не достигла 2,746%. Инвесторы надеялись, что на фоне ухудшающейся экономической статистики ФРС, повышающая ставку в борьбе с инфляцией, станет делать это менее резко. Но в пятницу доходность уже взлетела до 3,101%.

Для ФРС в силу двойного мандата (занятость и ценовая стабильность) важна статистика рынка труда. И она вышла в пятницу достаточно сильной для того, чтобы обрушить надежды рынка на связанные с угрозой рецессии изменения в политике регулятора. Ровно то же самое приключилось и в начале июня. Если еще и данные об инфляции 13 июля выйдут, как и в тот раз, слишком плохими (сейчас рынок ждет ее роста с 8,6% до 8,7%), то можно будет говорить, что массовый инвестор точно наступил на те же грабли.

