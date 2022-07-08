Как выбрать максимально выгодные билеты

На самом деле сэкономить денежные средства можно даже в том случае, если понадобилось срочно уехать куда-либо.

разные даты

Зачастую билеты по стоимость различаются даже при движении в специальном поисковике дат буквально на день-два. Таким образом даже при срочной поездке можно скинуть пару процентов от стоимости, если приобрести билет на следующий день. Также можно сдвинуть дату покупки билета на будничный день. По статистике, именно тогда его стоимость минимальна.

Например, поисковик билетов flaut позволяет переставлять даты. Официальный источник сайта находится по ссылке.

приобрести отдельные билеты

Еще один хитрый момент заключается в том, что иногда бывает выгодно купить два разных билета: один - в место назначения, другой - обратно, домой. Часто рейсовые билеты, которые включают в себя перелет домой, стоят дороже на пару процентов или даже десятков процентов.

Достаточно лишь посмотреть стоимость перелета обратно, также немного поиграть с датой, выбрать максимально минимальный билет, и можно неплохо сэкономить на такой хитрости.

выбрать правильно аэропорт

Цена билета зависит не только от даты поездки, не только от фактора рейса, но еще и от аэропорта. Чаще всего, если в городе несколько аэропортов, то какие-то из них будут более дешевыми, а значит соответственно и более выгодными для человека.

При этом, что примечательно, иногда даже имеет смысл приобрести билет в другой населенный пункт, а после уже из него перебраться в место назначений. Например, из-за разницы в цене в аэропортах Сочи и Краснодара многие люди приобретают именно билет во второй город, а после просто едут в Сочи, экономив таким образом деньги.

использовать мили и специальные предложения

Многие авиакомпании предоставляют мили для частых путешественников, а также периодически выкладывают специальные предложения. Ими стоит пользоваться, даже если это немного сдвигает даты поездок.

Мили, это некоторый кэшбек, позволяющий экономить на билетах. Ну а спецпредложения - это просто акции, благодаря которым можно уменьшать цену поездок или получать приятные бонусы в них.