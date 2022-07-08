Канада решила вернуть турбину для газопровода «Северный поток»

Германия и Канада готовы пойти на нарушение санкций и передать «Газпрому» турбину для компрессорной станции «Северного потока», чтобы сохранить транзит газа из России.

Как пишет Reuters со ссылкой на осведомленный источник, решение о передаче оборудования фактически принято. Собеседник агентства отмечает, что ни Оттава, ни Берлин не хотят, чтобы ситуация привела к прекращению поставок по газопроводу «Северный поток — 1».

В июне «Газпром» сократил прокачку по трубопроводу до 40% от обычного уровня. В компании это объяснили задержкой турбины, обслуживаемой немецкой Siemens Energy. Власти Канады, где оборудование находится на ремонте, в свою очередь, указали на санкции, запрещающие поставки России любого связанного с газом оборудования.

Накануне, 7 июля, агентство сообщило, что министр экономики Германии Роберт Хабек призвал Канаду вернуть турбину для газопровода в ФРГ. Хабек отметил, что оборудование нужно вернуть до начала ремонта «Северного потока», чтобы у России не было повода не возобновлять поставки газа в Германию после него. «Если это юридический вопрос для Канады, я хочу прояснить, что не прошу их доставлять ее (турбину) в Россию, а прошу доставить в Германию», — сказал министр.

Киев между тем выступает против решения Оттавы. Источник Reuters в министерстве энергетики Украины отметил, что передача турбины Германии или «Газпрому» станет прецедентом обхода двух стран G7 санкций, введенных в отношении РФ.

С 11 по 21 июля обе нитки газопровода «Северный поток» будут остановлены для планового ремонта. В Германии сейчас действует второй уровень чрезвычайной ситуации по газу — власти страны призывают граждан и бизнес к экономии и предупреждают о возможных перебоях с электроснабжением.