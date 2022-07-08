Ошибочная многовекторность: что стоит за нефтяной инициативой Казахстана

Российско-казахстанские отношения продолжают обостряться. К уже имеющимся причинам в виде преследования русскомыслящих, запрете z-символики и публично озвученном намерении соблюдать антироссийские санкции США добавился и нефтяной вопрос. Президент Касым-Жомарт Токаев (которого Россия полгода назад спасла от переворота) в разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем предложил использовать свой углеводородный потенциал, чтобы стабилизировать ситуацию на мировых и европейских рынках. Проще говоря, заменить российскую нефть на европейском рынке казахской. Кроме того, он призвал «к сотрудничеству в деле развития альтернативных трансконтинентальных коридоров». То есть к созданию торговых и нефтяных маршрутов в обход России.

Неудивительно, что российские эксперты посчитали это очередным «ножом в спину» от союзника по ОДКБ и Евразийской интеграции, суверенитет и безопасность которого (как и других стран постсоветского пространства) Москва защищает в ходе «войны на периферии» с Соединенными Штатами. Решение Новороссийского суда о приостановке работы Каспийского трубопроводного консорциума (в рамках которого львиная доля казахской нефти идет на Запад через новороссийский порт) на месяц из-за «найденных экологических нарушений» посылает недвусмысленный сигнал Астане о позиции Москвы в нефтяном вопросе.

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Впрочем, если смотреть на экономическую составляющую, то Казахстан здесь не совсем при чем. И нефтяная инициатива Токаева, и нефтяные санкции Москвы касались интересов западных компаний. «В Казахстане опасно усилилась контролируемая США "партия", которая пытается взять под контроль всю политику страны. Это результат перехода под контроль западных корпораций по СРП ключевых предприятий нефтегазовой отрасли и металлургии (по некоторым данным, лишь 30% добываемой в стране нефти действительно принадлежит Казахстану – прим. ред.)», - говорит Эксперту Online глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. – За инициативами "заполнения" европейского рынка очевидным образом стоит запрос западных компаний, контролирующих нефтедобычу Казахстана, Shell, Shevron, ExxonMobile. Эти корпорации в последние годы превращали республику в фактическую собственную колонию, и сейчас открыто вторгаются во внешнюю политику Астаны».

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Через что пустят?

И с этой – экономической точки зрения – у Москвы есть все шансы одержать победу в противостоянии за судьбу казахстанской нефти. Во-первых, по инфраструктурной причине – проще говоря, банального отсутствия альтернативных нынешним (то есть через Россию) маршрутов экспорта нефти на Запад. «Для того, чтобы экспортировать нефть в обход России в западном направлении Казахстану нужно создать инфраструктуру - нефтепровод до Каспия, наливной терминал, потом танкерами везти нефть до Баку, там переваливать нефть в нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Потом грузить нефть опять в танкеры и уже потом везти ее в страны южной Европы - Италию, Испанию, Францию, - объясняет Эксперту Online сотрудник Фонда национальной энергобезопасности, преподаватель Финансового Университета Игорь Юшков. – Можно конечно построить нефтепровод через Каспийское море. Но этот проект выглядит нереализуемым. По договору о статусе Каспия подобные проекты должны получить одобрение со стороны всех прикаспийских стран, поскольку проекты эти несут риски для экологии Каспия. А Россия и Иран проект не одобрят, ведь обе страны не хотят дополнительной конкуренции на нефтяном рынке. Кроме того, если одобрить строительство нефтепровода, то возникнет вопрос о строительстве газопровода из Туркменистана в Азербайджан и далее в Европу. И будет вопрос, почему нефтепровод одобрили, а газопровод нет».

«Сейчас реальный транзит нефти и газа на Европейский рынок целиком зависит от позиции России. Озвучиваемые в Казахстане планы усилить перевозки через Каспий и Кавказ мало соответствуют реальной инфраструктуре и возможности ее расширения в ближайшие годы», - соглашается Никита Мендкович.

Во-вторых, потому, что для такого экспорта у Казахстана банально нет свободной нефти. «Казахстан сильно нарастить добычу не может. У него довольно старые месторождения. А крупные проекты показали, что для получения нефти нужно вкладывать много денег. Сейчас компании по всему миру опасаются инвестировать в нефтегазовые проекты. Так как их годами запугивали декарбонизацией. Поэтому заменить российские поставки на мировом рынке Казахстан не сможет», - продолжает Игорь Юшков. Те же объемы, что есть, уже законтрактованы как европейцами, так и китайцами.

Политика на аутсорс

Однако помимо экономического аспекта проблемы есть и политический, который уже напрямую касается российско-казахстанских отношений. Дело в том, что нефтяной конфликт стал еще одним следствием крена казахской элиты с сторону Запада. «Внешние игроки контролируют практически всю валютную выручку страны, а их позиции усилила массовая подготовка чиновников на Западе в рамках программы Болашак, - говорит Никита Мендкович. - Американскими агентами влияния открыто называют госсекретаря Ерлана Карина, министра образования Нурбека Саясата, министра просвещения Асхата Аймагамбетова, директора аналитического центра КИСИ при президенте Еркина Тукумова. И это не считая множества депутатов и чиновников более низкого ранга».

Кому-то могло показаться, что после попытки госпереворота в начале 2022 года (поддержанного местными националистами и западниками, которые выступают с единой позиций относительно необходимости отрыва Казахстана от России) руководство Казахстана должно было сделать выводы и пройти пусть самоочищения. Однако президент Токаев выбрал иной вариант поведения – он предпочел договориться с выступившими против него силами и даже включил их представителей в состав нового правительства. «Он не демонстрирует решимости конфликтовать с этой группировкой и бороться за право казахстанцев управлять собственной страной. Скорей Токаев пытается усидеть сразу на двух стульях, делает реверансы и Западу, и Москве, ожидая чем кончится операция на Украине, которая определит - кто будет лидером на постсоветском пространстве», - говорит Никита Мендкович.

На первый взгляд, разумная политика – Казахстан всегда следовал многовекторности и извлекал из нее выгоды. Всегда пытался придерживаться нейтралитета и зарабатывать на нем. Однако выгодный нейтралитет строится на принципе «я ни с кем не против кого», и американцев такой вариант не устраивает, ведь они пытаются использовать Казахстан для ослабления своих внешнеполитических противников. То есть России – а также Китая. «В отличие от США, Китай не имеет такой сети агентов влияния в политике и СМИ, которые лепят его "светлый образ". Наоборот в Казахстане очень агрессивная кампания американских НПО и СМИ, разжишающая ненависть к Китаю и китайцам», - говорит Никита Мендкович.

И если Казахстан продолжит нынешнюю политику, то его «многовекторность» приведет к конфликту не просто с двумя ключевыми соседями. Он поссорится с двумя великими державами, заинтересованными в стабильном и поступательном развитии Казахстана, а не в превращении его в грандиозный источник нестабильности на территории Евразии.