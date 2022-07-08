Контент в обмен на еду

Холдинг VK, согласно данным реестра Whois, зарегистрировал домены «зен.рф» и «дзен.рф». Права на них закреплены за ООО «ВК», что очевидно, подтверждает скорый переход сервиса «Дзен» от «Яндекса» к новому владельцу.

Напомним, что еще в апреле IT-холдинг объявил, что достиг договоренности с «Яндексом» о покупке не только «Дзена», но и проекта «Яндекс.Новости». Уточнялось, что для совершения сделки стороны обязаны получить все необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов, в том числе от ФАС.

Главный технический вопрос в контексте сделки заключается в том, останутся ли «Новости» и «Дзен» на главной странице «Яндекса». В СМИ сообщалось, что стороны договорились о переходном периоде, в течение которого сервисы никуда перемещаться не будут.

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Позже агентство ТАСС, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что VK и «Сбер» ведут переговоры о продаже сервиса доставки еды Delivery Club. При этом одним из вариантов сделки являлась передача Delivery именно «Яндексу» и обмен платформы на сервисы «Новости» и «Дзен». При этом в случае заключения соглашения оба нынешних владельца должны были выйти из компании Delivery Club.

На момент публикации материала комментарий от «Яндекса» получен не был. Компания VK комментировать информацию «Эксперту» отказалась.

По мнению аналитика ФГ «Финам» Леонида Делицына, покупка «Новостей» и «Дзена» у «Яндекса» — действительно крайне выгодная сделка. Кроме того, при других обстоятельствах нынешний владелец данных сервисов мог бы их и вовсе не продавать. Именно потому VK готов рассматривать различные схемы и варианты.

«“Яндекс.Новости” — крупнейший новостной агрегатор. Благодаря этой покупке VK далеко оторвется от преследователей на рынке новостной агрегации и будет крупнейшим генератором новостного трафика. Для СМИ он станет главной скважиной, из которой фонтанирует трафик. А “Дзен” укрепит статус VK в качестве лидера российских онлайн-коммуникаций и диверсифицирует набор каналов, которые VK предлагает пользователям и рекламодателям», — отметил он в комментарии «Эксперту».

В свою очередь Партнер практики Налогов и права Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» Александр Силаков полагает, что и сам VK окажется весьма полезен для сервисов и сможет вдохнуть в «Дзен» и «Новости» новую жизнь.

«В условиях известных ограничений относительно работы в России YouTube и принимая во внимание исторические заслуги VK в продвижении аудиовизуального контента, данный шаг выглядит стратегически логичным для компании. При этом именно у VK может получиться обеспечить наиболее эффективную реализацию именно “социально-сетевой” направленности платформ, которая может привлечь “творчество масс” в наилучшем виде. “Яндекс” сделал многое на этом поприще, но единой стратегической линии не прослеживалось. Сервисы создавались, а затем так же уходили в небытие, как, например, “Яндекс-эфир”. Текущий интерфейс того же “Дзена” не внушает мысли о том, что эта платформа “всерьез и надолго”. Видимо, “Яндексу” это стратегически и не нужно. Но “текстовые” возможности сервиса для блогеров весьма актуальны. Ну а синергия с экосистемой VK может оказаться достаточно перспективной. Вообще, интеграция “Дзен” в VK позволит наилучшим образом реализовать потенциал в области такого бесспорного богатства будущего как “цифровой след“», — заметил Александр Силаков.

Взаимовыгодный обмен вполне возможен

Леонид Делицын подчеркнул, что если вдруг VK и Сбер решат в рамках сделки поменять сервисы «Яндекса» на Delivery Club, то обмен будет вполне равноценным, так как сами проекты не являются генераторами значительной прибыли.

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«Новостные площадки в офлайне — инструмент влияния, а в онлайне — способ управления трафиком. Много за трафик не заплатят, к тому же, его покупатели и сами в ответ хотели бы отчислений за сниппеты своего контента. А доставка еды нигде в мире пока не является окупаемым бизнесом. Можно только надеяться, что однажды весь тридцатиэтажный микрорайон будет заказывать еду одновременно, и суперэффективный курьер будет делать всего лишь несколько шагов от одного клиента до другого. Тогда вся эта история станет окупаться. Поэтому и новости, и доставка имеют смысл лишь как элемент большого холдинга, где у них не только прямые функции, но и побочные. Например, удержание пользователей, сбор данных, реклама других сервисов», — пояснил он.

Согласен с коллегой и Александр Силаков. Он отметил, что подобный обмен будет стратегически оправданным не только для VK и Сбера, но и для «Яндекса», так как сама компания переживает внутреннюю трансформацию в коммерческую площадку.

«Если раньше это была по сути платформа для сторонних бизнес-пользователей, то теперь наблюдаются шаги по переключению конечных потребителей непосредственно на “Яндекс”. Примером тому являются изменения в функционале и возможностях того же “Яндекс.Маркета”, который ранее был просто посредником между онлайн-магазинами и потребителями, а теперь сам превращается в онлайн-магазин», — добавил эксперт.

Таким образом, в результате всех пертурбаций мы вполне можем получить сразу двух «национальных чемпионов». Одного — на рынке e-commerce, а другого —в сфере генерации и анализа «цифрового следа». Ставить вопрос о том. какая из компаний больше выиграет в итоге, пожалуй, не совсем корректно. Пока это уравнение со многими неизвестными. Но главное, чтобы в проигрыше не оказались клиенты отечественных IT-гигантов.