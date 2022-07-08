Крипту хотят запустить на Мосбиржу

Глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что в рамках работы ПАО «Московская биржа» может быть создана российская криптовалютная биржа. Поступление соответствующих законопроектов в Думу ожидается уж в осеннюю сессию.

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«Конечно, должна быть криптобиржа, которая создается по жестким требованиям ЦБ. Я допускаю, что это подразделение "Московской биржи". И это подразделение, которое будет работать в рамках уважаемой организации, с большими традициями, привыкшей активно взаимодействовать с ЦБ. Она лучше всех справится с задачей осуществления операций с криптовалютой», — приводит слова Анатолия Аксакова агентство «Интерфакс».

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Напомним, что в начале 2022 года Министерство финансов направило в правительство РФ проект федерального закона «О цифровой валюте», который законодательно прописывает нормы регулирования криптовалютного рынка в РФ, утвержденные ранее кабмином. Согласно концепции Минфина, легализация криптовалютой инфраструктуры в России должна идти в связке с банковской системой.

Министерство предлагало легализовать работу российских криптобирж, Р2Р площадок, «приземлить» в РФ иностранные криптовалютные биржи, но вывод средств сделать возможным только через российские банки с универсальной лицензией, которые получат соответствующее разрешение и установят цифровой сервис Росфинмониторинга «Прозрачный блокчейн».

В начале марта ряд иностранных криптобирж последовательно ввели ограничения для российских пользователей, в связи с чем повестка по их приземлению стала неактуальной, отмечал ранее Анатолий Аксаков. При этом законопроекты, которые регулируют создание в России криптобирж, так и не были внесены правительством в весеннюю сессию Госдумы.

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Роль России на криптовалютом рынке недооценена

Объём транзакций криптовалютных бирж, например, Binance, как одной из основных, составляет более 1,5 млрд долларов в день, напомнил «Эксперту» генеральный директор Института корпоративных технологий Сергей Урескул. Это огромный оборот, а биржа, как известно, всегда зарабатывает на транзакциях. Поэтому подобный вид бизнеса приносит крайне высокий доход.

Основной закон, который регулирует развитие криптовалютного рынка — это 259-ФЗ, в котором речь идет о цифровых финансовых активах. Согласно ему уже в 2020 году были установлены основные правила игры: появились два инфраструктурных игрока — оператор обмена цифровых финансовых активов, для которого установлены требования к уставному капиталу 50 млн рублей, и оператор информационной системы, у которого требования к уставному капиталу — 100 млн рублей. Второй является основным и регистрирует выпуски цифровых финансовых активов. Там же происходит их учёт.

Московская биржа по сути своей вполне может стать таким инфраструктурным игроком, констатировал Сергей Урескул. Для этого ей необходимо заявиться и получить соответствующую лицензию. С высокой степенью вероятности закон запрещал совмещение деятельности по обмену цифровых финансовых активов и учетной системы с различными другими видами деятельности, в том числе с деятельностью Московской биржи. Поэтому, скорее всего, потребуется внесение изменений в законодательные ограничения.

Если внимательно прочитать ФЗ о цифровых финактивах, то становится очевидно, что основные их виды «завязаны» на операции с ценными бумагами. Это токенизация акций в уже существующих непубличных акционерных обществах и, собственно говоря, создание и регистрация цифровых акционерных обществ, акции которых изначально были созданы в цифровом виде. Совершенно очевидно, что за подобными технологиями — будущее в силу довольно скромной цены транзакции, которая может быть менее 1 доллара, отметил аналитик.

Такой цены, по его словам, практически невозможно достичь с помощью других видов взаимодействия и при непубличном, и при публичном финансовых рынках. И это точно не другое направление. Все, что связано с цифровыми активами, напрямую коррелируется с рынком ценных бумаг. 80% цифровых финансовых активов — это финансовые инструменты. Московская биржа специализируется на обмене финансовых инструментов.

Как указал Сергей Урескул, проблема налогообложения в данном случае являлась основным сдерживающим фактором рынка. Между тем, за последний месяц в данном контексте произошло два значимых события. ГД в третьем чтении приняла закон о правильном налогообложении цифровых финансовых активов. В результате барьеры, которые препятствовали уплате налогов, были сняты. Также на прошлой неделе была проведена первая сделка, связанная с цифровыми финансовыми активами. Правда, Московская биржа не была задействована в этой сделке, так как соответствующих лицензий на тот момент у нее ещё не было.

Конечно, цифровые финансовые активы — перспективное направление. Большинство международных игроков недооценивают роль России в данной отрасли. РФ была одной из стран, в которой был принят соответствующий закон. Да, у него есть определённые недостатки, но он принят, подчеркнул эксперт. А в ОАЭ, которые объявили себя столицей блокчейна, для полноценного регулирования криптовалюты действующих нормативных актов пока просто недостаточно.

Конечно, есть несколько штатов в США, которые приняли законы об обороте цифровых финансовых активов, и еще буквально несколько офшорных юрисдикций. Но в ТОП-5 по развитию криптовалютного законодательства Россия точно входит. На самом деле, наша страна может занять лидирующее в мире положение по обороту и обмеру цифровых финансовых активов цифровых валют. Не так давно Сбербанк анонсировал первую сделку с цифровым рублем, заметил Сергей Урескул.

Он добавил, что основная проблема юридического регулирования крипторынка заключается том, что государство и участники рынка расходятся в своих устремлениях. Государство хочет сделать так, чтобы все лица, участвующие в обороте криптовалюты, были максимально идентифицированы, а источники происхождения средств проходили проверку на уровне банковской системы. В тоже время участники рынка хотят анонимности.

Именно это, уверен Сергей Урескул, является сдерживающим фактором развития, но совершенно очевидно, что государство все-таки добьётся того, чтобы игра шла по его правилам. Потому что все текущие законы предусматривают полную идентификацию физических и юридических лиц, полное соблюдение правил противодействию отмыванию доходов, полученных приступным путем, идентификацию и подтверждение источников дохода через банки.

Бюрократия убивает интерес игроков

Как это часто бывает, подобная инициатива может хорошо выглядеть на бумаге, но успех ее реализации на практике вызывает вопросы, отметила в комментарии «Эксперту» операционный директор Green Crypto Processing Ивона Гутович. С одной стороны, привлечение Мосбиржи выглядит адекватно, учитывая то, как площадка справляется с фондовым и валютным рынками. С дугой стороны, следует учитывать, что криптовалюта — это совершенно другое направление.

В первую очередь, продолжила эксперт, встает вопрос мотивации действительно «крутых» специалистов на работу с Мосбиржей. Разумеется, найдутся идейные люди, готовые развивать отечественную биржу за более скромный, по сравнению с финтех-стартапами гонорар, но вряд ли их запала хватит надолго в условиях невероятной бюрократизации процессов. Все дело в том, что крипторынок меняется быстро, и для того, чтобы оставаться актуальной, площадке требуется принимать оперативные решения о запуске тех или иных инструментов, вследствие чего крупные и неповоротливые компании просто не смогут поспевать за изменениями.

Этим и объясняется тот факт, что, наиболее популярными площадками в индустрии являются узкоспециализированные криптобиржи, а не традиционные брокеры, инвестбанки или же биржи, вроде Nasdaq, указала Ивона Гутович. Даже те места, где молодое поколение трейдеров играется с мем-акциями, тоже сильно отстают от криптобирж. Например, в Robinhood, имеется доступ к 11 криптовалютам, половина из которых не особо актуальна для инвесторов: Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Litecoin, Ethereum Classic, Compound.

Иными словами, отметила аналитик, слишком велик шанс на деле получить нечто совершенно невостребованное у отечественных инвесторов. Особенно с учетом того, что часть крупных мировых площадок все еще продолжает оказывать услуги россиянам в полном размере. Например, Bybit. Более перспективным вариантом кажется поддержка уже имеющихся российских игроков, например, Waves, у которых уже имеется опыт совместных проектов с госструктурами (Роскосмос).