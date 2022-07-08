Uniper запросила помощь по введенному в ФРГ механизму господдержки энергетических компаний

Финский энергоконцерн Fortum сообщил о том, что его дочернее предприятие, германская компания Uniper, попросила правительство ФРГ о помощи на фоне газового кризиса.

В опубликованном на сайте холдинга пресс-релизе отмечается, что из-за резкого снижения объема поставок со стороны «Газпрома» крупнейший импортер российского газа в Германии испытывает серьезное финансовое давление, поскольку вынужден закупать более дорогой газ у альтернативных поставщиков.

Ранее сегодня немецкий бундестаг принял поправки в закон об энергетической безопасности, сообщает «РИА Новости». Изменения предусматривают меры стабилизации бухгалтерского баланса компаний критической энергетической инфраструктуры.

Как писал «Эксперт», на днях правительство ФРГ в срочном порядке подготовило законопроект о поддержке зависящих от российского газа предприятий, которые смогут получать пакеты помощи от государства. Сообщалось, что Uniper станет первой компанией, получившей такую поддержку. Уточняется, что помощь составит €9 млрд — это в два раза больше рыночной стоимости Uniper.

