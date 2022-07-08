Лавров: Запад не смог ответить на «нелицеприятные вопросы» России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на совещании глав МИД G20 на Бали российской стороной были заданы «нелицеприятные» вопросы, однако западные министры не сумели на них ответить.

«Полезная дискуссия, которая позволила задать очень нелицеприятные вопросы нашим западным коллегам. Ответов на эти вопросы у них нет, есть только оголтелая русофобия, которой они подменяют необходимость договариваться о ключевых вопросах мировой экономики и финансов, для чего, собственно, двадцатка и создавалась», — сказал Лавров.

Глава российского МИД заявил, в частности, что заблокированное на Украине зерно не может быть причиной продовольственного кризиса в Европе, поскольку оно составляет меньше 1% от объема мирового производства. По словам Лаврова, западные страны должны заставить Киев разминировать Черное море, чтобы РФ и Турция смогли обеспечивать безопасность продовольственных судов.

Также министр отметил, что Россия готова поставлять в Европу доступные энергоносители, чему препятствуют США и другие страны Запада.

Глава МИД РФ напомнил, что Киев вышел из процесса по мирным переговорам, и указал на то, что если Запад хочет победы над Россией «на поле боя», то говорить с ним не о чем, «потому что он этими своими подходами, по сути дела, не позволяет Украине перейти к мирному процессу».

Лавров также прокомментировал отставку премьера Великобритании Бориса Джонсона. «Ушел — и ушел. Видите, вот все говорили, что надо Россию изолировать. Пока что собственная партия изолировала Бориса Джонсона», — сказал министр. Он отметил, что Джонсон показал себя человеком, гоняющимся за внешними эффектами и державшимся за власть ради развития собственной политической карьеры.

Говоря об отношениях России и США, Лавров обратил внимание на то, что инициатива прекратить контакты между двумя странам исходит от Вашингтона, Москва при этом не намерена навязываться. «Мы ни за кем не бегаем, предлагая встретиться. Если они не хотят говорить, это их выбор», — подчеркнул глава МИД России.

Лавров отметил председательство Индонезии на саммите «Большой двадцатки» и оценил роль государства на международной арене в целом, указав на то, что руководство этой страны занимает «ответственную позицию и понимает важность построения диалога в соответствии с нормами международного права, которое, в свою очередь, основано на принципах суверенного равенства».