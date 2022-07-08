Этот сырьевой товар будет дорожать, несмотря ни на что

Эксперты сейчас говорят об окончании сырьевого ралли и о снижении цен на многие виды сырья. Однако один из них - газ идет против течения и в отличие от «коллег» упрямо продолжает дорожать. Нарушение правил объясняется комбинацией факторов. Это и снижение поставок газа «Газпромом» в Европу, и пожар на американском СПГ-терминале в Техасе, и поведение коллективного Запада и, в первую очередь Европы, которая раз за разом с заслуживающим лучшего применения упорством стреляет себе в ногу.
Один из аналитиков сравнивает сегодняшнюю ситуацию на газовых рынках с ситуацией на нефтяных рынках в семидесятые годы прошлого века.
«Нынешние времена являются для газа тем же самым, чем были 70-е годы прошлого века для нефти,- говорит глава исследовательской компании ClearView Energy Partners Кевин Бук.- Сейчас все думают о газе так же, как раньше думали о нефти. Роль, которую он играет в современной экономике, и необходимость в безопасных и диверсифицированных поставках сейчас просматривается очень четко».
В начале текущей недели основные европейские цены на газ - Dutch TTF достигли почти четырехмесячного максимума. Если же сравнивать сегодняшние цены с началом прошлого года, то рост намного больше – 700%! Причем, экономисты и аналитики в один голос утверждают, что нынешние цены на «голубое топливо» далеко не предел и что рост продолжится.
Цены на газ в Европе растут с осени 2021 года. Новый сильный толчок им придала спецоперация российских войск на Украине, начавшаяся 24 февраля этого года. Ее воздействие состоит в том, что Евросоюз начал активно сокращать импорт российских энергоносителей, включая газ. По газу же у объединенной Европы зависимость очень высокая. Поэтому сокращение «Газпромом» в середине июня подачи газа по газопроводу «Северный поток 1» на 60% по техническим причинам, затронувшее 12 европейских стран, включая Германию и Италию, привело к новому скачку цен. Они выросли за три последние недели на 60%.
5 июля, например, цены фьючерсов TTF на ближайший месяц выросла на 8% и достигла 179 долларов за МВт-час. Это самая большая цена почти за четыре месяца. Она превышает цену фьючерсов 5 июля 2021 года в пять раз, а долгосрочную среднюю цену фьючерсов - в 11 раз, по данным Saxo Bank! В пересчете на нефть, согласно расчетам Оле Хансена из Saxo Bank, нынешняя цена газа составляет 300 долларов за баррель. Рост цен на газ происходит на фоне всеобщего падения цен на другие виды сырья, включая и нефть.
В ближайшие дни, считают экономисты, следует, очевидно, ждать нового скачка цен на «голубое топливо». 11 июля начинаются профилактические работы на газопроводе «Северный поток 1». Профилактика запланированная, 21 июля по графику по трубе в Германию должен опять пойти газ. Однако в процесс может вмешаться политика. В Берлине всерьез опасаются, что «Газпром» еще больше сократит поставки газа после профилактики, а может и вовсе их прекратит. Несмотря на то, что никаких намеков на изменение объемов поставок из Москвы не было, в Европе и, в первую очередь в Германии, боятся остаться вообще без трубного газа из России. Естественно, при таком развитии событий цены на газ наверняка превысят 2 тыс. долларов за тысячу кубов, причем, превысят сильно.
Конечно, политики пытаются стабилизировать ситуацию с газом. Об этом, к примеру, много говорили на недавнем саммите G7 в Эльмау. Одним из наиболее эффективных способов повлиять на тяжелую ситуацию лидеры G7 считают рост инвестиций в газовый сектор. Дело в том, что в последние годы инвестиции в нефтегазовый сектор под давлением защитников окружающей среды резко сократились. Это тоже одна из причин высоких цен на газ.
«При нынешних чрезвычайных обстоятельствах,- говорится в заявлении лидеров G7,- публично одобренные инвестиции в газовый сектор могут стать временным ответом».
Конечно, проще всего снизить цены на газ, увеличив его добычу и предложение. Но и здесь имеется немало проблем. Нынешняя ситуация выглядит благоприятно для главных газодобывающих стран и, в первую очередь, для Катара и США. В Катаре сейчас в самом разгаре выполнение грандиозной программы увеличения добычи и экспорта газа, которая должна увеличить производство СПГ с нынешних 77 млн тонн до 110 млн тонн в год. На днях компания QatarEnergy выбрала в качестве партнеров для проекта расширения разработки Северного месторождения ExxonMobil, ConocoPhillips, Eni, TotalEnergies и Shell.
Однако для наращивания добычи газа и увеличения экспорта СПГ необходимо время. Это значит, что до середины десятилетия ситуация на глобальном газовом рынке серьезных изменений не претерпит и цены на газ еще не раз очень неприятно удивят всех, кроме самих газовиков.