Этот сырьевой товар будет дорожать, несмотря ни на что

Эксперты сейчас говорят об окончании сырьевого ралли и о снижении цен на многие виды сырья. Однако один из них - газ идет против течения и в отличие от «коллег» упрямо продолжает дорожать. Нарушение правил объясняется комбинацией факторов. Это и снижение поставок газа «Газпромом» в Европу, и пожар на американском СПГ-терминале в Техасе, и поведение коллективного Запада и, в первую очередь Европы, которая раз за разом с заслуживающим лучшего применения упорством стреляет себе в ногу.

Один из аналитиков сравнивает сегодняшнюю ситуацию на газовых рынках с ситуацией на нефтяных рынках в семидесятые годы прошлого века.

«Нынешние времена являются для газа тем же самым, чем были 70-е годы прошлого века для нефти,- говорит глава исследовательской компании ClearView Energy Partners Кевин Бук.- Сейчас все думают о газе так же, как раньше думали о нефти. Роль, которую он играет в современной экономике, и необходимость в безопасных и диверсифицированных поставках сейчас просматривается очень четко».

В начале текущей недели основные европейские цены на газ - Dutch TTF достигли почти четырехмесячного максимума. Если же сравнивать сегодняшние цены с началом прошлого года, то рост намного больше – 700%! Причем, экономисты и аналитики в один голос утверждают, что нынешние цены на «голубое топливо» далеко не предел и что рост продолжится.