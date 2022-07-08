Путин похвалил Госдуму и российскую экономику

Владимир Путин провёл в Екатерининском зале Кремля встречу с руководством Государственной думы и главами фракций политических партий. Он, в частности, поблагодарил депутатов за консолидированные и сплочённые действия в период санкций и охарактеризовал экономику России как устойчивую к внешним вызовам.

Президент напомнил, что Госдумой был принят целый ряд решений, законов, серьёзно усиливающих систему социальной поддержки людей, направленных на дополнительную защиту граждан. При этом, отметил президент, с учётом быстро меняющейся ситуации Госдума вместе с правительством вела постоянную донастройку целой линейки мер по поддержке базовых отраслей российской экономики и трудовых коллективов предприятий, включая сегмент малого и среднего бизнеса, IT-индустрию, другие важнейшие сферы.

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В итоге, по словам главы государства, удалось сохранить макроэкономическую стабильность, что чрезвычайно важно для экономики, поддержать занятость, нормальный ритм розничной торговли и в целом хозяйственной жизни в регионах, основные транспортно-логистические цепочки, расширить свободу предпринимательской деятельности и усилить защиту бизнеса от чрезмерного административного давления и необоснованного уголовного преследования.

Путин отметил, что в сжатые сроки, начиная уже с первых чисел марта, были введены несколько пакетов антисанкционных мер. Благодаря им последствия от недружественных, явно враждебных действий западных стран удалось минимизировать.

«Очевидно, что они (Запад — ред.) пытались не просто побольнее ударить по российской экономике — их целью было посеять раздор, смуту в нашем обществе, деморализовать людей. Но и тут они просчитались: ничего не вышло и, уверен, не выйдет», — подчеркнул президент.

Запад себя переоценил, но расслабляться рано

Западные страны переоценили возможности влияния санкций на российскую экономику, считает Никита Донцов, руководитель коммуникационной группы «Влияние». По словам политолога, Запад ожидал, что экономика сожмётся и бюджет России будет шокирован недополучением доходов. Но успех нашей экономики обусловлен не только просчетами инициаторов санкций, но и действительно энергичными действиями президента, правительства и Государственной думы, уверен эксперт.

Ранее Росстат опубликовал данные по темпам промышленного производства. Согласно статистике, в мае 2022 года по сравнению с маем 2021-го показатель снизился на 1,7%. При этом с начала года он вырос на 2,8% в годовом сопоставлении (в 2021 году объем промышленности вырос на 5,3% по сравнению 2020-м).

Наибольшее снижение выпуска готовой продукции по сравнению с маем 2021 года наблюдалось в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (66%), табачных изделий (22,7%), электрического оборудования (12,7%), обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки за исключением мебели (10,7%), производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (10,5%).

В числе продемонстрировавших рост отраслей — производство компьютеров и комплектующих к ним, электронных и оптических изделий (36,2%), лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (29,4%), напитков (8%).

Малый и средний бизнес ждал более серьезных послаблений и более объемной поддержки — «нового НЭПа», — но его не случилось, констатирует Донцов. Однако уже сейчас ситуация точно не критичная: торговля идёт, люди работают, спрос восстанавливается, появляются новые поставщики и новые логистические каналы.

Впрочем, предупреждает политолог, расслабляться рано: несмотря на то, что у нас большой внутренний рынок и активные торговые партнеры на юго-востоке, многие последствия санкций могут доставить неприятности в среднесрочной перспективе и к ним еще предстоит привыкнуть и адаптироваться.

Нужны серьезные структурные реформы

«Можно согласиться с тем, что первоочередные задачи удалось успешно решить, однако в экономике России остаются серьёзные структурные проблемы, и это требует перестройки ключевых общественных институтов», — говорит автор Telegram-канала, экономист Дмитрий Адамидов.

Например, для того чтобы придать новый импульс развитию пассажирского транспорта, который по натуральным показателям у нас сегодня остаётся на уровне 60-70% от 2019 года, необходимо обеспечить стабильные и низкие цены на топливо, отмечает эксперт. Для этого, по его мнению, необходимо провести комплексную реформу системы налогообложения предприятий нефтегазового комплекса (отвязать НДПИ от мировых цен на нефть, отказаться от чрезмерно сложных «налоговых маневров» в нефтепереработке и игр с акцизами и т.д.), в корне поменять принципы и антимонопольного регулирования.

Конечно, было бы хорошо в принципе пересмотреть модель функционирования некоторых отраслей — например, авиации, — но если начать хотя бы с топлива, то одно это уже позволило бы выйти пассажирским перевозкам на допандемийный уровень.

В целом же, указывает Адамидов, нужны реформы госуправления, финансового сектора, исправление наделанных ранее ошибок в сферах образования, здравоохранения, научно-технической политики. Без решения всех этих задач невозможно добиться внятного прогресса, обеспечить устойчивость и экономики и общества в целом. Так что впереди еще немало сложной работы — как у правительства, так и у Госдумы.

Кризис — время возможностей

Политические и экономические реалии, в которых оказалась страна в целом, и каждый ее отдельный экономически сегмент в частности, были беспрецедентны и не сравнимы по объёму санкционных ограничений с другими примерами в истории, констатирует генеральный директор ABE Consulting, руководитель Общественной приемной Москвы Оксана Айсина.

Резкие колебания и волатильные процессы, случившиеся на рынке в начале марта, коснулись абсолютно всех секторов и сегментов экономики, напоминает она. В этой ситуации государственному аппарату нужно было сработать максимально быстро и максимально эффективно. И можно с уверенностью сказать, что с точки зрения законотворческих инициатив и быстроты их воплощения Госдума работала весьма оперативно. Это касается, конечно же, мер поддержки бизнеса, введения льгот и преференций (в том числе кадровых и налоговых) организации процессов параллельного импорта и восстановления логистических цепочек.

Конечно, нельзя сказать, что все санкционные меры, введённые западным странами, удалось отбить и с высоко поднятой головой идти дальше в светлое будущее, говорит Айсина. Санкции нанесли нашей экономике очень тяжёлый урон, и не все еще их последствия сказались в полной мере. Заморожено большое количество перспективных проектов, произошёл серьёзный отток кадров и потеря массы зарубежных капиталов, пришлось резко поворачиваться полностью на восток в рамках выстраивания партнёрских взаимоотношений. Но, напоминает эксперт, кризис — время возможностей, которые нужно использовать с умом.