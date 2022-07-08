Российские металлурги создадут собственную IT-компанию

Компании «Северсталь», УГМК и Highland Gold обсуждают возможность разработки отраслевого программного обеспечения совместно с «Ростелекомом».

Как сообщает пресс-служба УГМК, в настоящий момент металлургические предприятия ведут переговоры о целях, задачах и инструментах такого проекта.

Предполагается, что намерение компаний в скором времени будет оформлено в виде меморандума; курировать разработку отраслевого ПО будет совместное предприятие. На первом этапе планируется провести комплексный анализ имеющихся программных решений, сформулировать единые требования участников рынка к софту и составить «дорожную карту» разработки технологий, адаптированных к реалиям российской горнодобывающей промышленности.

Результатом проекта должно стать создание конкурентоспособного и эффективного ПО, позволяющего обеспечить стабильную деятельность металлургической отрасли.

Инициативу поддерживают фонд «Сколково» и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, отмечается в сообщении УГМК. Объем инвестиций в проект в ближайшие три года может превысить несколько миллиардов рублей.