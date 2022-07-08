Рублевые активы залегли в спячку

Все события на российском финансовом рынке произошли в первый час торгов. Сложилось впечатление, что отечественные трейдеры решили просто отметиться на рынке, совершив несколько сделок с утра, а потом выключили терминалы и поехали по дачам жарить шашлыки.

Так, в бумагах входящих в расчет Индекса Мосбиржи, сегодня было наторговано около 14 млрд руб., против вчерашних 29,8 млрд и 42 млрд руб. в среду. Снижение оборотов торгов накануне выходных — нормальное явление для разгара сезона отпусков.

Индекс Мосбиржи закрылся с потерями в 0,3% по итогам сегодняшнего дня и ростом на 0,7% за неделю.

Среди значимых событий дня стоит отметить снижение акций «Роснефти» всего на 2,8%, в то время как бумага сегодня очистилась от 6,5-процентных дивидендов. По итогам недели котировки «Роснефти» снизились на 6,4%.

«Газпром» вновь пытался уйти выше отметки 200 руб., и вновь все робкие попытки сформировать полноценный отскок по бумаге после падения на прошлой неделе на 35% натолкнулись на усиление продаж. В результате, по итогам дня котировки акций «Газпрома» практически не изменились, а за уходящую неделю бумага окрепла на 2,9%. Аналитики не видят пока драйверов роста акций «Газпрома».

Ситуация на рынке нефти стала улучшаться. Упавшие в середине недели чуть ниже $100 за баррель котировки «черного золота» начали отскок, и к выходным за «бочку» нефти давали около $107.

Сегодня президент РФ Владимир Путин призвал отечественные нефтяные компании готовиться к возможному эмбарго со стороны ЕС. Рынок воспринял эти слова как отказ России продавать нефть на невыгодных условиях, если так называемый «западный мир» введет потолок цен на покупку российской нефти.

Некоторые аналитики не исключают, что Россия может сократить добычу нефти вдвое, а сырье с тех месторождений, которые по техническим причинам нерентабельно закрывать, просто будет сжигаться.

Слова российского лидера вызвали небольшой подъем мировых котировок нефти, но на этих рисках покупать акции российской нефтянки пока опасно, несмотря на всю привлекательность бумаг многих нефтяных компаний.

Среди «голубых фишек» лучшим был «Норильский Никель», продолживший технический отскок после 9 дней падения, по итогам которых капитализация ГМК снизилась на 14%. Сегодня «Норникель» подрос на 1%, а его недельное снижение составило 2,2%. Целью технического отскока является район чуть ниже 18 тыс. руб., но не факт, что бумага не возобновит падение раньше, чем доберется до этой отметки.

Рубль сегодня укрепился к доллару на 1,3%, тем самым продолжив рисовать разворот после сильного падения на окончании налогового периода. Как и на рынке акций, основное движение курса рубля произошло в первые минуты торгов, а потом пара доллар-рубль залегла в боковик.

По итогам недели российская валюта ослабла к американской почти на 12%.

На следующей неделе стоит ждать продолжения безыдейных торгов на рынке акций с риском сползания Индекса Мосбиржи к технической поддержке 2200 пунктов.

Рубль же попробует подрасти и в паре с долларом уверенно закрепиться ниже отметки 60, если этому процессу не помешают негативные новости относительно поставок газа и нефти на европейский рынок.