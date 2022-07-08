«Севмаш» передал Военно-морскому флоту РФ подводную лодку спецназначения «Белгород»

На заводе «Севмаш» (входит в «Объединенную судостроительную корпорацию», ОСК) в Северодвинске прошла торжественная церемония подписания приемного акта и передачи Военно-морскому флоту России подводной лодки специального назначения «Белгород».

Сообщается, что на мероприятии присутствовало руководство Минобороны, Военно-морского флота, администраций Архангельской области и Северодвинска, а также представители судостроительной промышленности.

По словам главнокомандующего ВМФ Николая Евменова, при разработке субмарины внедрялись передовые достижения науки и новейшие технологии.

«Подводная лодка "Белгород" открывает для России новые возможности в проведении различных исследований, позволяет проводить разноплановые научные экспедиции и спасательные операции в самых отдаленных районах Мирового океана. Это результат самоотверженного труда корабелов АО "ПО "Севмаш", инженеров и конструкторов АО "ЦКБ МТ "Рубин", специалистов Военно-морского флота, тружеников предприятий-смежников со всей России. Общая задача по строительству подводной лодки "Белгород" выполнена. Желаю экипажу успешного плавания и семь футов под килем!» — заявил Евменов.

Многоцелевая атомная подводная лодка «Белгород» относится к проекту 949А «Антей» (аналог «Курска»), который переработали в проект 09852 специально для системы «Посейдон».

О разработке «Посейдона» Владимир Путин объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По словам президента, такие системы могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит поражать самые разные цели. Штатным носителем «Посейдонов» станет АПЛ «Хабаровск».