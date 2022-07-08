Синдзо Абэ скончался после совершенного на него покушения

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, госпитализированный после совершенного на наго нападения, скончался.

Об этом сообщило NHK.

По данным представителя правящей Либерально-демократической партии Японии, Абэ умер в больнице префектуры Нара. Туда он был доставлен с огнестрельным ранением, которое получил во время своего выступления в ходе предвыборной кампании.

Политику было 67 лет.

Инцидент произошел в 11:30 по местному времени (5:30 по мск). По данным полиции, нападавший стрелял в политика сзади, из дробовика. Подозреваемый был задержан на месте происшествия, им оказался 41-летний Ямагами Тецуя. Сообщается, что до 2004 года мужчина служил в морских Силах самообороны Японии.

Синдзо Абэ занимал должность премьер-министра Японии в 2006–2007 и 2012–2020 годах. На этом посту Абэ проработал дольше всех в истории страны.