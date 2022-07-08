Бывший премьер Японии Синдзо Абэ ранен в результате нападения

Накануне воскресных выборов в Японии произошло ЧП: на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ было совершено нападение. Во время выступления на предвыборном митинге в расположенном на западе страны городе Нара, административном центре одноименной префектуры Нара, ему выстрелили в голову. Экс-главу японского правительства в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу на вертолете. Нападавший, 41-летний мужчина, уроженец Нары, задержан по подозрению в попытке совершения убийства. Сначала говорили, что он стрелял из ружья, но через какое-то время полиция уточнила: оружием был пистолет.
О состоянии здоровья Синдзо Абэ информации крайне мало. Пока известно лишь то, что оно крайне тяжелое. В Департамент пожарной службы Нары ладе сообщили, что у Абэ якобы остановилось сердце. По словам официального представителя Либерально-демократической партии (LDP), в которой состоит Синдзо Абэ, на него напали сзади.
Нападение произошло недалеко от железнодорожного вокзала Ямато-Сайдайджи. Как рассказал журналистам свидетель, он услышал два хлопка, похожие на выстрелы, затем увидел, как над тем местом, где находился Синдзо Абэ, поднимается легкий дымок, как от выстрелов.
Нападение на политика - преступление для Японии редкое. Необычности покушению на Абэ добавляет то, что оно совершено с применением огнестрельного оружия. Дело в том, что в Стране восходящего солнца действуют очень строгие законы относительно огнестрельного оружия. Поэтому на островах преступления с его применением – большая редкость. В 2020 году, например, по данным полиции, за применение огнестрельного оружия были арестованы 21 человек. 12 из них были членами якудзы, японской мафии.
В воскресенье японцы придут на избирательные участки выбирать новый состав верхней палаты парламента. Абэ, сообщили в штаб-квартире LDP, должен был совершить в пятницу, 8 июля, избирательную поездку по трем префектурам: Нара, Киото и Сайтама.
По словам главного секретаря кабинета Хирокадзу Мацуно, информации о состоянии Абэ у него нет. Он сообщил журналистам, что о покушении немедленно проинформировали премьера Фумио Кисиду, который сегодня тоже выступает на предвыборных митингах. Премьер-министр прервал выступление и немедленно вернулся в Токио.
Синдзо Абэ родился в 1954 году в семье известных политиков. Его дед Нобусукэ Киси был премьер-министром, а отец Шинтаро возглавлял министерства иностранных дел и сельского хозяйства и занимал другие важные посты.
В 2006 году 52-летний Синдзо стал самым молодым в послевоенной истории Японии главой правительства. Он, правда, через год подал в отставку, но в 2012 году вернулся к власти и установил еще один политический рекорд – Абэ возглавлял кабинет 2822 дня. В 2020 году он вновь ушел в отставку, на этот раз из-за проблем со здоровьем.