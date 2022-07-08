Бывший премьер Японии Синдзо Абэ ранен в результате нападения

Накануне воскресных выборов в Японии произошло ЧП: на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ было совершено нападение. Во время выступления на предвыборном митинге в расположенном на западе страны городе Нара, административном центре одноименной префектуры Нара, ему выстрелили в голову. Экс-главу японского правительства в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу на вертолете. Нападавший, 41-летний мужчина, уроженец Нары, задержан по подозрению в попытке совершения убийства. Сначала говорили, что он стрелял из ружья, но через какое-то время полиция уточнила: оружием был пистолет.

О состоянии здоровья Синдзо Абэ информации крайне мало. Пока известно лишь то, что оно крайне тяжелое. В Департамент пожарной службы Нары ладе сообщили, что у Абэ якобы остановилось сердце. По словам официального представителя Либерально-демократической партии (LDP), в которой состоит Синдзо Абэ, на него напали сзади.