Хедж-фонды начали играть против сырья

Казалось бы, еще буквально вчера все обсуждали рекордные цены почти на все виды сырья. Сейчас ситуация на рынках изменилась, утверждает Financial Times. Сейчас все говорят об окончании сырьевого ралли. Инфляция, энергетический кризис и геополитика заставили инвесторов отказаться от бычьих настроений на все виды сырья, начиная от зерна и заканчивая медью и нефтью.
К примеру, на этой неделе стоимость нефти марки Brent впервые с апреля опустилась ниже 100 долларов за баррель, что на внушительные 29% ниже совсем недавнего пика. Такие же падения зафиксировали и другие рынки. Например, индекс цен на сельскохозяйственное сырье S&P GSCI опустился на 28% по сравнению с рекордным пиком, достигнутым в середине мая, а на London Metal Exchange цены на десяток металлов, важных для промышленности и особенно для перехода от ископаемых видов топлива на возобновляемые источники энергии металлов, понизились на треть по сравнению с пиковыми показателями в марте. Все это происходит на фоне ужесточения монетарной политики главных центробанков и поднятия ими учетной ставки в надежде обуздать галопирующую инфляцию. Инвесторы боятся, что рост стоимости заимствований замедлит быстрое восстановление глобальной экономики.
На рынках происходит резкий разворот. Мощное сырьевое ралли начала 2022 года, спровоцированное выходом из пандемии, недостатком инвестиций в энергетику и горнодобывающую промышленность и событиями на Украине, явно выдохлось. Главную роль в этом развороте на 180 градусов играют хеджевые фонды, продающие длинные позиции и часто заменяющие их медвежьими ставками несмотря на то, что физические поставки многих видов сырья по-прежнему не могут удовлетворить спрос.
Так, лондонский фонд Florin Court Capital заявил, что в последние недели сделал медвежьи ставки на цинк, никель, медь и железную руду.
Aspect Capital, в управлении которого активы на 10,6 млрд долларов, начал в мае ставить против меди, серебра, железной руды и стали в ожидании замедлении восстановления глобальной экономики. В сельском хозяйстве этот фонд некоторое время шортил сахар и какао, а сейчас сделал короткие позиции по пшенице.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) сообщила в своем последнем отчете, что крупный фонд Transtrend закрыл с 21 по 28 июня 153660 фьючерсных контрактов на сельхозсырье на 8,2 млрд долларов. Это была вторая по объемам распродажа длинных позиций в истории ведомства.
На энергетическом рынке инвесторы взвешивают риски поставкам энергоносителей от снижения спроса, который ожидается в случае сползания в рецессию. Нефть марки Brent только на этой неделе уже подешевела на 10%. Citi предупредил 5 июня, что в случае прихода рецессии баррель нефти к концу года может опуститься до 65 долларов. Правда, с другой стороны, JPMorgan считает, что «Газпром» может полностью прекратить поставки газа в Европу. Если же Россия еще и уберет с рынка 5 млн бар./д., то нефть, считают аналитики банка, может взлететь до 380 долларов за баррель!
Схожая картина и на рынке металлов. Тонну меди, к примеру, 6 июня можно было купить за 7,5 тыс. долларов, что более чем на 20% ниже максимальных цен этого года. В апреле она стоила, напомним, 10,6 тыс. долларов за тонну.
«Широкая смена нарратива привела к резкому оттоку «воздуха» с рынков,- образно объясняет происходящее Константинос Венетис, старший экономист независимой исследовательской компании TS Lombard.- Рынок советует: продавай сейчас, а потом задавай вопросы».