Хедж-фонды начали играть против сырья

Казалось бы, еще буквально вчера все обсуждали рекордные цены почти на все виды сырья. Сейчас ситуация на рынках изменилась, утверждает Financial Times. Сейчас все говорят об окончании сырьевого ралли. Инфляция, энергетический кризис и геополитика заставили инвесторов отказаться от бычьих настроений на все виды сырья, начиная от зерна и заканчивая медью и нефтью.

К примеру, на этой неделе стоимость нефти марки Brent впервые с апреля опустилась ниже 100 долларов за баррель, что на внушительные 29% ниже совсем недавнего пика. Такие же падения зафиксировали и другие рынки. Например, индекс цен на сельскохозяйственное сырье S&P GSCI опустился на 28% по сравнению с рекордным пиком, достигнутым в середине мая, а на London Metal Exchange цены на десяток металлов, важных для промышленности и особенно для перехода от ископаемых видов топлива на возобновляемые источники энергии металлов, понизились на треть по сравнению с пиковыми показателями в марте. Все это происходит на фоне ужесточения монетарной политики главных центробанков и поднятия ими учетной ставки в надежде обуздать галопирующую инфляцию. Инвесторы боятся, что рост стоимости заимствований замедлит быстрое восстановление глобальной экономики.