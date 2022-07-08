В Китае сертифицировали российский вертолетный двигатель

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сообщило сегодня об успешном завершении процесса валидации российского Сертификата типа двигателя ВК-2500ПС-03 в Китае. Эта силовая установка разработана для использования на отечественных вертолетах, в том числе — Ми-171.

Выдача валидированного сертификата является результатом совместной работы Росавиации, Управления гражданской авиации Китая (УГАК) и разработчика двигателя АО «ОДК-Климов» (Санкт-Петербург). Ведомствами РФ и КНР и предприятием-заявителем была проведена всесторонняя оценка эксплуатационной пригодности данной силовой установки.

«Ранее в 2019 году в Китае в поддержку экспортных планов отечественной авиационной промышленности валидированы российский Сертификат типа на вертолет Ми-171 с двигателями ВК-2500-03, Сертификат типа на модели двигателя ВК-2500-01, ВК-2500-02, ВК-2500-03, а в 2020 году состоялась выдача валидированного Сертификата типа вертолёта АНСАТ», - напомнили в Росавиации.

Основным отличием двигателя ВК-2500ПС, находящимся в производстве в России с 2017 года, является применение современной электронной системы автоматического управления типа FADEC и противопомпажная защиты. Благодаря новым конструктивным решениям, двигатель обеспечивает более надежную эксплуатацию вертолетной техники не только в районах с умеренным климатом, но и с высокой температурой, а также в условиях высокогорья.

Ми-171 — российский гражданский транспортный вертолёт, разработанный ОКБ Миля и являющийся модификацией советского вертолёта Ми-8 (Ми-17). Его экспортный вариант имеет название Ми-171Е. Также в варианте Ми-8АМТШ машина используется воздушно-космическими силами РФ для выполнения штурмовых задач.

Винтокрылые машины данного типа производятся на Улан-Удэнском и Казанском вертолётных завода холдинга «Вертолёты России». Всего произведено (с учетом Ми-8) более 12 тысяч штук, которые эксплуатируются в более, чем 100 странах мира. Их общий налёт составляет более 100 млн часов.

Стоит отметить, что двигатель ВК-2500ПС-03 участвует в программе замены эксплуатантам вертолетной техники советского/российского производства выработавших свой ресурс силовых установок вертолетов. Валидация сертификата в КНР позволит включить в данный процесс и авиакомпании из Поднебесной.