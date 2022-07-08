В МВД Запорожья сообщили, что украинские военные получают средства от телефонных мошенников

Служба безопасности Украины (СБУ) организовала call-центры, где работают мошенники, выманивающие деньги, которые затем идут на вооружение страны.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя начальника ГУ МВД по Запорожской области Алексея Селиванова. По его словам, также СБУ курирует онлайн-казино.

«Такие call-центры напрямую контролируются сбушниками. Они финансируют украинские вооруженные формирования. И украинские онлайн-казино также финансируют вооруженные формирования», — цитирует Селиванова агентство.

По его словам, в одной лишь Запорожской области были обнаружены шесть call-центров, которые занимались подобного рода деятельностью. В настоящий момент против организаторов и работников этих структур проводятся следственные действия.

Замначальника ГУ МВД отметил, что число мошеннических звонков с территории Украины заметно сократилось.

По данным Банка России, количество операций без согласия клиентов в I квартале 2022 года составило 258 тыс. случаев, что на 7,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года; объем похищенных средств увеличился на 12,8% — до 3,3 млрд рублей. Доля возвращенных средств снизилась с 7,3% до 6,2%. По данным ЦБ, больше всего средств было похищено через систему дистанционного банковского обслуживания (1,66 млрд рублей), а также путем оплаты товаров и услуг на мошеннических сайтах (953,5 млрд рублей). При этом в первом случае вернуть удалось только 1,1% средств, а во втором — 17,7%. Число зарегистрированных звонков от мошенников в январе — марте по сравнению с прошлым годом тоже резко выросло: на 1603% — с городских номеров (71 284 случая), на 904% — с мобильных (17 935), с номеров 8800 — на 152% (335).