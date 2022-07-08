Восстание черных колпаков в Узбекистане

Не успели улечься страсти вокруг Горно-Бадахшанской автономии в Таджикистане, в соседнем Узбекистане впервые с 2005 года произошли крупнейшие в стране кровопролитные антиправительственные выступления. На несколько дней периферийная узбекская республика Каракалпакстан превратилась в эпицентр народных волнений.

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С конца июня жители двух провинциальных городов автономии Чимбае и Муйнаке проводят массовые антиправительственные митинги. С 1 июля пожар перекинулся до административного центра Нукуса, где, по разным оценкам, вышли до 25 тыс. человек. Спусковым крючком послужили планы Ташкента отменить суверенный статус Каракалпакстана и его право на выход из состава страны через внутренний референдум.

Власти автономной республики причиной массовых выступлений назвали «неправильное толкование реформ, проводимых в республике» и сообщили о попытках захвата госорганов. А президент страны Шавкат Мирзиеев обвинил в начале беспорядков некие «иностранные силы с целью посягательства на территориальную целостность Узбекистана и создания межэтнического конфликта».

Для разгона демонстрантов Ташкент стянул в автономную республику подразделения Национальной гвардии из соседних областей Узбекистана, которые сразу привели к кровавым столкновениям. Беспорядки продолжались двое суток. В ходе них всего, по официальным данным, погибли 20 человек, пострадали свыше 240, из которых 38 человек — сотрудники правоохранительных органов. Однако число жертв на самом деле может быть на порядок выше: с первых дней Ташкент заблокировал сухопутные сообщения автономии с внешним миром, отключил связь и интернет.

За время полицейской операции силовики задержали свыше 500 человек. Среди них оказался один из лидеров протестов, местный общественный деятель и юрист Даулетмурат Тажимуратов, который угрожал организовать 5 июля новый масштабный митинг за выход Каракалпакстана из Узбекистана.

Хотя репрессивными мерами властям на какое-то время удалось стабилизировать обстановку в Каракалпакстане, неожиданное сопротивление каракалпаков, по всей видимости, серьезно напугали Ташкент. Глава государства Шавкат Мирзиеев даже отозвал конституционные поправки, касающиеся правового статуса региона, а также отложил рассмотрение остальных статей основного закона на десять дней до 15 июля. Правительство рапортовало об окончании кризиса на западе страны, но на всякий случай сохранило режим чрезвычайной ситуации до 2 августа.

Очевидно, что взрывоопасный клубок нерешенных проблем и противоречий в автономии все еще тлеет.

Становление суверенного Каракалпакстана

Каракалпакская республика расположена на западе страны и занимает примерно 40% площади Узбекистана, из которых 85% земель — непригодные для жизни пустыни. Поэтому крупные населенные пункты, включая Нукус, сконцентрированы на юге и юго-востоке региона. Здесь проживают 5,5% населения страны (два миллиона человек), из которых треть приходится на каракалпаканов.

Помимо Узбекистана, общины каракалпаков также есть в соседнем Казахстане и Туркменистане. Хотя они, как и узбеки, говорят на тюркских наречиях, по языку, культуре и этнической истории каракалпаки скорее ближе казахам и российским ногайцам.

Корни нынешних противоречий каракалпаков с Ташкентом восходят к недавней истории. Регион вошел в состав современного Узбекистана относительно недавно. В период советского национального размежевания территория каракалпаков неоднократно меняла свой административно-правовой статус и страну пребывания.

Первоначально Каракалпакская национальная область до 1925 года входила в состав Советской России, пока не была передана на правах автономной области в состав Казахской АССР. Через пять лет она была выведена из состава Казахстана и вновь попала под контроль Москвы: в 1932 году статус автономной области был повышен до автономной республики. Наконец, окончательно Москва передала Каракалпакскую автономную республику в состав Узбекской ССР лишь в 1936 году.

Первые серьезные политические трения Ташкента с Нукусом возникли сразу после принятия Верховным советом автономной республики Декларации о государственной независимости в 1990 году. К счастью, в отличие от других конфликтов на постсоветском пространстве, политический кризис не перерос впоследствии в боевые действия. Формально Узбекистан оставался единым, но в это время в Каракалпакстане формировались все атрибуты суверенного государства: флаг, герб, гимн, конституция, органы власти, пост президента и силовые структуры.

Конфликт удалось погасить лишь после заключения межгосударственного договора Нукуса с узбекскими властями во главе с тогдашним президентом Исламом Каримовым в 1993 году. Регион сохранил свою конституцию, самостоятельность в своих внутренних делах, но передавал полномочия во внешнеэкономической и внешнеполитической деятельности центральным властям.

Компромиссом стала имплементация нескольких статей в основной закон страны, касающихся полномочий и статуса автономной республики. В частности, по отношению к Каракалпакстану оговаривалось право выхода из состава Узбекистана по истечении 20 лет после подписания соглашения.

Наступление на автономию каракалпаков

Еще одним новшеством стало формирование фактически гибридного типа государства: если на территории автономии после отмены должности президента фактически сложилась парламентская республика, то на остальной территории страны власть осталась за президентом.

«Так методом кнута и пряника Ташкенту удалось убить сразу двух зайцев. С одной стороны, региональные элиты смогли легализовать свой политический статус на управляемой территории, заодно получили доступ к ресурсам большого государства. С другой — Ташкент на какое-то время решил проблему сепаратизма в стране», — рассказал «Эксперту» научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Темур Умаров.

Тем не менее, пропихнув в договоре пункт о референдуме, в то же время Ташкент заложил и мину замедленного действия. «Ислам Каримов полагал, что по истечении двадцатилетнего периода, ему удастся в Каракалпакстане сформировать корпус лояльных местных элит и через них проталкивать в автономии те решения, которые ему выгодны», - продолжает Умаров.

В самом деле, в последующие годы узбекские власти постепенно подчищали политическое пространство автономии от сторонников независимости и потенциальных противников режима. Из политики, например, был вытеснен первый и единственный президент Каракалпакстана Даулетбай Шамшетов. По обвинению в посягательстве на конституцию в тюрьме оказался его сын, политический активист Бахтияр.

При невыясненных обстоятельствах погиб основатель сепаратисткой партии «Халык Мапи» Марат Аралбаев, а партия была ликвидирована. Из-за давления властей покинул страну лидер «Алга Каракалпакстана» Аман Сагидуллае, вместе с которым эмигрировали десятки других политических активистов. Таким образом, на сегодняшний момент региональные партии и политические движения в республике фактически оказались вне закона.

Ташкент также активно вмешивается во внутриполитическую жизнь автономии, назначая на местах лояльных чиновников и руководителей районных администраций (хакимов), что идет вразрез с конституцией и договоренностями 1993 года. «Местные руководители не пользуются популярностью. Если какой-то чиновник начинает выделяться, то его сразу увольняют. В республике сложилась парадоксальная ситуация: многие граждане смогут назвать имена некоторых губернаторов российских регионов, но совсем не знают своих местных хакимов», — резюмировала специалист по Центральной Азии, политолог Галия Ибрагимова.

Эту же линию, подтачивающую автономию каракалпаков, продолжил и новый президент Узбекистана, Шавкат Мирзиеев.

«Обнуление» и экологическое бедствие Каракалпакстана

О планах провести реформы конституции страны Мирзиеев объявил еще в своей инаугурационной речи в ноябре прошлого года. Однако январские события в Казахстане и недавние беспорядки в автономном регионе Горного Бадахшана в Таджикистане, по мнению экспертов, ускорили процесс «перестройки» основного закона.

В конце июня депутаты нижней палаты парламента (Олий Мажлис) Узбекистана предложили проект конституции, который предполагал свыше 200 изменений в 64 статьях, а также шесть новых статей. По Каракалпакстану предлагалось изменить пять статей. «Таким образом, в случае принятия этих поправок автономная республика фактически лишилась бы своей конституции», — замечает Галия Ибрагимова.

И хотя в конечном итоге каракалпакам удалось отстоять формальный суверенитет своей республики, в повестке остаются другие положения, которые, вероятно, скоро будут одобрены на всеобщем референдуме, что может вновь усилить напряжение в регионе. В частности, ключевым пунктом остается увеличение президентского срока с пяти до семи лет, который в довесок позволит Мирзиееву «обнулить» предыдущие два срока и баллотироваться еще дважды. Срок его полномочий оканчивается в 2026 году.

Это не первые за последние годы изменения в основном законе. Аналогичный трюк провернул предшественник нынешнего президента Ислам Каримов в 2011 году. Под лозунгом «углубления демократических реформ и формирования гражданского общества» он также «обнулился» и избирался на новых выборах. Правда, в каримовской редакции президентский срок был сокращен с семи до пяти лет.

По мере того, как Ташкент выстраивал вертикаль власти, в Каракалпакстане сохраняется ряд социально-экономических проблем, которые могут спровоцировать новые беспорядки. Несмотря на впечатляющее развитие экономики (рост более чем в два раза за 2017-2020 годы), автономия остается самой бедной областью в стране. Валовый региональный продукт на душу населения здесь в полтора раза ниже среднего уровня.

Кроме того, Каракалпакстан — зона экологического бедствия для всей Средней Азии. «В советские годы на севере автономии на острове «Возрождения» действовал секретный биохимический полигон, где ученые проводили испытания бактериологического оружия на подопытных животных. Лабораторию закрыли лишь в 1992 году, но ее последствия для экосистемы заметны по сей день», — заметила Галия Ибрагимова.

В регионе крайне высокий уровень загрязнения воды и атмосферного воздуха. Из-за этого Каракалпакстан занимает первое место в стране по заболеваемости туберкулезом. Кроме того, в автономии выше уровень материнской смертности — более 27% на 100 тыс. женщин, что на 7 % выше, чем в среднем по Узбекистану. На 4% выше младенческая смертность (14%). А средняя продолжительность жизни составляет 73,2 года — это на 1,4 года ниже средних показателей.

В значительной степени высокая смертность в регионе связана также с высыханием Аральского моря и нехваткой питьевой воды. В прошлом этот водоем был богат рыбой и кормил тысячи людей на севере Узбекистана. Теперь он практически полностью исчез.

«Безразличие властей к проблемам жителей этого региона лишь способствуют росту национального самосознания каракалпаков и сепаратистских настроений. Сепаратистские лозунги становятся все более заметными, особенно в соцсетях», — предупреждает Ибрагимова.