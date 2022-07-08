Япония сбрасывает гособлигации США рекордными темпами

Май надолго запомнится на американском рынке облигаций. Японские инвесторы, крупнейшие держатели американского долга в мире, отреагировали на резкий рост ставок по гособлигациям США массовым уходом с рынка. Май стал седьмым кряду месяцем продажи японцами облигаций Казнайества США. Японцы вывели в общей сложности, по данным японского Минфина, 326 млрд иен (2,4 трлн долларов).

«Инвесторы по-прежнему боятся инфляции в США и сопровождающего ее агрессивного роста учетной ставки, а также роста процентной ставки по американским гособлигациям,- объясняет старший экономист исследовательского института NLI Цуёси Уено.- Предварительные данные показывают, что продажа американских облигаций в июне усилилась (по сравнению с маем). Вероятно, эта тенденция продолжится до тех пор, пока не станет более-менее ясно, где остановится ФРС при повышении учетной ставки».