Япония сбрасывает гособлигации США рекордными темпами

Май надолго запомнится на американском рынке облигаций. Японские инвесторы, крупнейшие держатели американского долга в мире, отреагировали на резкий рост ставок по гособлигациям США массовым уходом с рынка. Май стал седьмым кряду месяцем продажи японцами облигаций Казнайества США. Японцы вывели в общей сложности, по данным японского Минфина, 326 млрд иен (2,4 трлн долларов).
«Инвесторы по-прежнему боятся инфляции в США и сопровождающего ее агрессивного роста учетной ставки, а также роста процентной ставки по американским гособлигациям,- объясняет старший экономист исследовательского института NLI Цуёси Уено.- Предварительные данные показывают, что продажа американских облигаций в июне усилилась (по сравнению с маем). Вероятно, эта тенденция продолжится до тех пор, пока не станет более-менее ясно, где остановится ФРС при повышении учетной ставки».
Глава ФРС Джером Пауэлл напоминал, что собирается в этом году поднять ставку до 3,5%, довести ее до 3,75% в следующем году и только после этого, если все будет более-менее хорошо, начнет ее опускать.
Отдельные данные японского Минфина также показывают, что общая продажа иностранных облигаций в июне была в районе ок. 3,8 трлн иен. В основном, у японских инвесторов американские гособлигации.
Если не считать самих американцев, то крупнейшими обладателями американского долга на планете являются японцы Страны восходящего солнца. Американских гособлигаций у них сейчас на сумму свыше 1,2 трлн долларов. Комбинация растущих процентных ставок в Японии и растущая по спирали стоимость хеджирования волатильной иены сейчас заставила их забыть о прежней прибыльности американских гособлигаций.
Ставка по десятилетним американским гособлигациям в иенах на этой неделе снизилась на 0,24% по сравнению с апрелем, когда она находилась на уровне около 1,7%. Кстати, по десятилетним японским гособлигациям процентная ставка почти такая же.
Майские данные показывают, что японские инвесторы продавали не только американские гособлигации, но вообще все имеющиеся у них иностранные облигации, в том числе европейские, австралийские и канадские. По мере того, как меняется в сторону ужесточения монетарная политика этих стран, растут или ожидается, что будут расти, и процентные ставки по этим ценным бумагам. Достаточно сказать, что продажи канадских гособлигаций в мае стали рекордными.
«Похоже, инвесторы продают, когда облигации берут паузу и какое-то время не растут»,- объясняет поведение финансистов Цуёси Уено.