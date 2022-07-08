S&P 500: затишье перед бурей

На американских биржах вчерашний день выдался почти безоблачным. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1,12%, S&P 500 – на 1,5%, а Nasdaq Composite – на 2,28%.

Для S&P 500 это уже четвертые торги подряд, закрытые в плюс – самая длинная такая серия с конца марта. Это всего четвертый подобный случай в этом году, причем пяти последовательных закрытий в «зеленой зоне» в 2022-м еще не было. И всякий раз вскоре после череды побед индекс переписывал минимумы. Сразу после мартовской серии, например, началось мощное снижение, в ходе которого за 2,5 месяца S&P 500 потерял от максимума до минимума 21,6%.

Статьи по теме: S&P 500: рост под протокол Dow и S&P 500: под знаком рецессии

Но это медвежий рынок и ралли на нем такие же. Вчера индексам помогали акции энергетических компаний, выросшие из-за бурного подъема цен на нефть, восстанавливавшихся после обвального падения вторника и среды. Гиганты Chevron и Exxon Mobil прибавили 1,95% и 3,19% соответственно, а, например, Occidental Petroleum — 3,99%. В итоге в составе S&P 500 лучший результат показал энергетический индекс, который вырос на 3,51%.

Это единственный из 11 секторов индекса широкого рынка, показывающий в этом году плюс. Его прирост с начала января – 27,96%, а на июньском максимуме он достигал и 65,2%. Но, учитывая уровень цен на нефть, ничего странного в этом нет.

Тем более что акции нефтяных компаний не выглядят баснословно дорогими. Форвардный коэффициент P/E (цена/прибыль) у Chevron, например, равен сейчас 7,87, у Exxon Mobil – 7,28, а у Occidental Petroleum – 5,65.

Конечно, цены на нефть уже снижаются, и в случае, если начнется рецессия, могут рухнуть. Это ударит по прибыли, а может даже превратить ее в убыток. Но все же разница с той же Tesla, которой в случае масштабного экономического спада, как и всему автопрому, тоже придется нелегко, очень заметна. У нее прогнозный P/E сейчас составляет 59,54.

Акции Tesla вчера, впрочем, тоже очень заметно (на 5,53%) выросли. Но и после этого они на 30,58% ниже, чем в начале года. Многие лидеры вчерашнего роста были из того же ряда. Так, акции ON Semiconductor взлетели в четверг на 9,24%, но по сравнению с закрытием 31 декабря они все еще теряют 23,4%. Акции убыточной Lucid Group подскочили на 8,73%, однако их потери с начала года – 47,94%. Подобные истории, впрочем, обычное дело для «медвежьих ралли».

Взлету подобных, побитых рынком, акций вчера способствовали заявления члена совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера и президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда. Первый прямо указал на будущее замедление темпов подъема ставки, сообщив, что в июле он будет выступать за увеличение на 75 базисных пунктов, в сентябре – уже на 50 б.п., а затем, по его словам, можно будет обсуждать и 25 б.п. Джеймс Буллард прямо такого не говорил, но из его слов о том, что в конце года ставка должна быть 3,5%, следовал схожий график.

Кто-то воспринял это, как сигнал к сокращению «шортов» по акциям роста, особенно пострадавшим в первом полугодии, но кто-то формировал по ним и длинные позиции. «Начинает казаться, что реальные деньги начинают возвращаться», — говорил вчера Reuters главный трейдер Emles Advisors Луи Риччи.

Тем не менее последняя экономическая статистика намекает на замедление роста, если не на идущий уже спад. Модель GDPNow ФРБ Атланты вчера предсказала, что по итогам II квартала в США будет зафиксировано снижение ВВП на 1,9%. Первые три месяца года, как известно, завершились падением на 1,6%, а два квартала снижения соответствуют одному из определений рецессии. Но ряд аналитиков считает, что, даже если такое подтвердится, без заметного ухудшения на рынке труда это будет что угодно, но не рецессия.

Некоторые говорят, что эти споры носят чисто лингвистический характер. Однако у них есть и практический аспект. Из-за своего двойного мандата (полная занятость и ценовая стабильность) ФРС смотрит в ту же сторону.

Так что сегодня внимание многих будет приковано к отчету о занятости в США, а на следующей неделе – к данным об инфляции. Неожиданно плохие новости с рынка труда, с одной стороны, укрепят версию о рецессии, а с другой – способны смягчить позицию регулятора. Однако возможность ее изменения может перечеркнуть мрачная статистика по инфляции (пока что рынок ждет ее ускорения с 8,6% до 8,7%).

В эту пятницу вполне может определиться не только то, станет ли небольшая победная серия S&P 500 пятидневной, а и вообще направление движения рынка на ближайшие недели. Но более вероятно, что окончательный вердикт будет вынесен 13 июля, когда опубликуют индекс потребительских цен в США.

«Это затишье перед бурей, - заявил в четверг MarketWatch старший глобальный макроэкономический стратег State Street Global Markets Марвин Лох. – Данные по инфляции и занятости сейчас важнее всего. Все, что значительно отличается от ожиданий, будет рассматриваться как потенциальный сигнал о какой-то тенденции, которая может повлиять на планы ФРС по повышению ставки».

