Акции недели: торговля замещает иностранцев

По итогам уходящей недели индекс Мосбиржи прибавил лишь 0,71%, но бумаги ряда компаний показали куда более высокие результаты. Лидерами же стали депозитарные расписки X5 Retail Group N.V. и Ozon, взлетевшие на 17,69% и 17,66% соответственно.

Вышедшие из акций «Газпрома» и «Норильского никеля» инвесторы искали на прошлой неделе новые идеи и сосредоточились на компаниях, ориентированных на внутренний спрос. Помимо двух упомянутых бумаг, это привело к росту еще и акций «Детского мира» (на 9,78%) и «Магнита» (на 6,84%).