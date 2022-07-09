Акции недели: торговля замещает иностранцев

По итогам уходящей недели индекс Мосбиржи прибавил лишь 0,71%, но бумаги ряда компаний показали куда более высокие результаты. Лидерами же стали депозитарные расписки X5 Retail Group N.V. и Ozon, взлетевшие на 17,69% и 17,66% соответственно.
Вышедшие из акций «Газпрома» и «Норильского никеля» инвесторы искали на прошлой неделе новые идеи и сосредоточились на компаниях, ориентированных на внутренний спрос. Помимо двух упомянутых бумаг, это привело к росту еще и акций «Детского мира» (на 9,78%) и «Магнита» (на 6,84%).
X5 Retail Group N.V., владеющая торговыми сетями «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель» и «Чижик» еще не публиковала отчетность за первое полугодие. Но многие надеются на продолжения быстрого развития компании во втором квартале.
«Мы полагаем, что темпы роста продаж лишь незначительно замедлились относительно первого квартала, когда наблюдался ажиотажный спрос на некоторые категории товаров. Динамика спроса стабилизировалась в апреле, но инфляция в течение периода была заметно выше, чем в начале года. В силу высокого роста цен, как мы считаем, покупатели начали экономить и снизили количество товаров в корзине, что ограничивало средний чек. По нашим расчетам, чистая розничная выручка ритейлера увеличилась на 18,4% г/г», — писал на прошлой неделе аналитик «Велес Капитал» Артем Михайлин.
Кроме того, от Х5 ждут продолжения занятия торговых площадей уходящих из России зарубежных ритейлеров. После приобретения X5 Retail Group финской Prisma, ее супермаркеты уже начали работать под брендом «Перекресток».
От Ozon же ждут еще и замещения иностранных брендов другого рода. Он начал продавать товары в рамках параллельного импорта. Соответствующий закон в ответ на санкции 28 июня подписал президент РФ Владимир Путин.
«Котировки Ozon растут, поскольку компания является одним из основных бенефициаров решения о параллельном импорте: многие товары будут проданы через площадку российского ретейлера. При этом на фоне ослабления рубля импортные товары подорожают, что также позволит компании нарастить выручку», – приводил на прошлой неделе «Прайм» мнение аналитиков «Фридом Финанс».
Другое дело, что в выплату дивидендов весь этот рост может вылиться очень нескоро. X5 Retail Group, зарегистрированная в Нидерландах, сможет вернуться к выплатам лишь после решения технических проблем и снятия регуляторных ограничений, заявляла недавно начальник управления по связям с инвесторами X5 Мария Язева. Ozon же пока даже не вышел на прибыль.