Банкротство физических лиц: особенности процедуры

9 июля 2022, 14:31

Начать процедуру банкротства должен любой гражданин, размер совокупной задолженности которого перед юридическими и частными лицами превысил 500 тыс. руб., а просрочка достигла трех месяцев.

Однако он имеет право не ждать наступления двух данных обстоятельств, если прогнозирует вероятность своего банкротства. Многие задаются вопросом сколько стоит банкротство физического лица. Физлицо может подать заявление о банкротстве и при меньшей величине задолженности, к примеру, 200 тыс. руб. Инициаторами банкротства могут стать также кредиторы или ФНС. Финансовая несостоятельность физлица предусматривает признание арбитражным судом его неспособности выполнять свом финансовые обязательства и производить расчеты с кредиторами.

Недостатки статуса банкрота состоят в неизбежных последствиях. Прежде всего, надо учитывать, что данная процедура является платной. Многим людям затраты могут показаться чересчур большими. Кроме того, на период ведения дела физическое лицо утрачивает право:

  • выезжать за рубеж (по решению суда);
  • распоряжаться собственностью, составляющей конкурсную массу;
  • совершать сделки по выдаче поручительств, приобретению и продаже собственности, ее передаче в залог;
  • распоряжаться денежными средствами на своих счетах банках (банкрот должен отдать финансовому управляющему все свои банковские карточки).

Человек, которого признали финансово несостоятельным, в течение пятилетнего срока должен извещать об этом факте банковское учреждение при подаче заявки на получение кредита. Он теряет на трехлетний срок право работать на любых управленческих должностях в компаниях и принимать какое-либо участие в управлении ими.

Недостатки банкротства физлиц действительно представляются значительными. Но многие люди добровольно инициируют данную процедуру ради получаемых в результате преимуществ. К таковым относятся:

  • Прекращение начисления процентов и неустоек по финансовым обязательствам финансово несостоятельного лица.
  • Прекращение удовлетворения требований кредиторов по финансовым обязательствам и по обязательным платежам (кроме штрафов, сборов, налогов). Предъявление требований к такому гражданину допускается исключительно в рамках рассмотрения дела о банкротстве.
  • Прекращение действия исполнительных документов по взысканиям, предметом которых выступают деньги.

Иначе говоря, признанный финансово несостоятельным гражданин не обязан выполнять требования кредиторов, оставшиеся неудовлетворенными после продажи всей его собственности.