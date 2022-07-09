Банкротство физических лиц: особенности процедуры

Однако он имеет право не ждать наступления двух данных обстоятельств, если прогнозирует вероятность своего банкротства. Многие задаются вопросом сколько стоит банкротство физического лица. Физлицо может подать заявление о банкротстве и при меньшей величине задолженности, к примеру, 200 тыс. руб. Инициаторами банкротства могут стать также кредиторы или ФНС. Финансовая несостоятельность физлица предусматривает признание арбитражным судом его неспособности выполнять свом финансовые обязательства и производить расчеты с кредиторами.

Недостатки статуса банкрота состоят в неизбежных последствиях. Прежде всего, надо учитывать, что данная процедура является платной. Многим людям затраты могут показаться чересчур большими. Кроме того, на период ведения дела физическое лицо утрачивает право:

выезжать за рубеж (по решению суда);

распоряжаться собственностью, составляющей конкурсную массу;

совершать сделки по выдаче поручительств, приобретению и продаже собственности, ее передаче в залог;

распоряжаться денежными средствами на своих счетах банках (банкрот должен отдать финансовому управляющему все свои банковские карточки).

Человек, которого признали финансово несостоятельным, в течение пятилетнего срока должен извещать об этом факте банковское учреждение при подаче заявки на получение кредита. Он теряет на трехлетний срок право работать на любых управленческих должностях в компаниях и принимать какое-либо участие в управлении ими.

Недостатки банкротства физлиц действительно представляются значительными. Но многие люди добровольно инициируют данную процедуру ради получаемых в результате преимуществ. К таковым относятся:

Прекращение начисления процентов и неустоек по финансовым обязательствам финансово несостоятельного лица.

Прекращение удовлетворения требований кредиторов по финансовым обязательствам и по обязательным платежам (кроме штрафов, сборов, налогов). Предъявление требований к такому гражданину допускается исключительно в рамках рассмотрения дела о банкротстве.

Прекращение действия исполнительных документов по взысканиям, предметом которых выступают деньги.

Иначе говоря, признанный финансово несостоятельным гражданин не обязан выполнять требования кредиторов, оставшиеся неудовлетворенными после продажи всей его собственности.