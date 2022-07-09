Бразилия не поддержала «потолок»

Инициатива стран «Большой семерки» ввести ценовой потолок для российской нефти в 40-60 долларов за баррель не находит поддержки у многих стран с развивающейся экономикой. Тем более, если они дружественно относятся к России.

8 июля стало известно, что правительство Бразилии не собирается участвовать в этой опасной для глобального энергетического рынка авантюре, так как «не входит в G7 и не следует её внутренним решениям».

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Потолок как идея фикс

Тема «антироссийского» нефтяного потолка обсуждается на Западе еще с марта этого года. Первым публично эту идею озвучил советник президента США Джейк Саливан. Экономическое обоснование ценовых ограничений для российских энергоносителей представила американский министр финансов Джанет Йеллен. В конце мая перед саммитом Евросоюза, она еще более настойчиво стала продвигать эту идею.

Вместо нефтяного антироссийского эмбарго глава американского Минфина предложила лидерам стран-членов ЕС обойтись малой кровью — продолжить импортировать из России, (по крайней мере, в течение ближайших двух-трех лет) нынешние объемы нефти и нефтепродуктов, но по более низкой цене, чтобы ограничить доходы российского бюджета. Введение ценового потолка, по уверению Джанет Йеллен, не должно привести к катастрофическому дефициту на мировом рынке нефти, а значит к скачкам цен до 190 — 380 долларов за баррель в зависимости от объема сокращения российского экспорта. Кстати, такие цифры назвали не где-нибудь, а в американском инвестбанке JP Morgan.

Однако, как известно, на майском саммите ЕС приняли в рамках шестого санкционного пакета решение о введении эмбарго на поставки российской нефти танкерами (две трети импорта). При этом нефтепровод «Дружба» будет функционировать в интересах Венгрии, Чехии, Словакии и возможно еще и восточной Германии еще около двух лет. В полную силу эмбарго заработает с 1 декабря этого года. Полный запрет на нефтепродукты — с 1 января 2023 года. Тем самым, идея введения ценового потолка была фактически отвергнута. По крайней мере для большинства государств-членов ЕС. Сейчас пытка ограничить цену всего на пять месяцев, чтобы потом вообще резко сократить импорт, выглядит странно. Тем более, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что «по дешёвке» нефть продавать мы не будем.

Но Джаннет Йеллен продолжает упорствовать. Под давлением США и Великобритании 28 июня на саммите G7 было все же принято решение начать работу по установлению ценовых ограничений на российскую нефть. При этом, как известно, США, Великобритания и Канада еще в марте ввели против России полное нефтяное эмбарго. То есть, эта тройка стран намерена заставить ограничить импортные цены прежде всего остальную четверку из G7: Германию, Италию, Францию и Японию. А главное — основных потребителей российской нефти Индию и Китай.

Первым шагом в ценовой войне стало требование G7 запретить транспортировку и страхование танкерных перевозок до тех пор, пока не антироссийские ограничения не начнут действовать на всем глобальном рынке. Но даже члены Евросоюза Греция и Кипр высказали категорическое несогласие с такой инвективой. По данным судового брокера Gibson, большинство танкеров, перевозящих российскую нефть в Китай и Индию, являются греческими.

Конечно, давление США на потребителей российской нефти на этом не прекратилось. Так, все та же Джанет Йеллен и министр финансов Южной Кореи Чу Кён Хо, по сообщению The Korea Times, неделю назад обсудили предложение Вашингтона о введении верхнего предела цен на российскую нефть в рамках санкций против Москвы. Корейский министр выразил «понимание» действий США. Но при этом, правда, предложил предоставить конкретный план действий. Пока похоже на вежливый отказ.

Однако обеспокоенный национализацией проекта «Сахалина-2», участниками которого являются и японские компании, премьер Японии Фумио Кисида заявил, что в рамках G7 якобы достигнута договоренность об установлении верхнего предела цен на российскую нефть в два раза ниже сегодняшнего показателя. Агентство Bloomberg уточнило, что речь идет о коридоре в 40-60 долларов за баррель. При этом в Вашингтоне считают, что 40 долларов — это слишком мало. Ведь Россия в ответ может прервать вообще все поставки.

Российский ТЭК, который 8 июля президент Владимир Путин призвал готовится к нефтяному эмбарго со стороны Запада, в ценовом плане вообще-то чрезвычайно гибок. Напомним, что в конце мая пандемийного 2020 года Urals торговался по 10 долларов за баррель из-за последствий всеобщих локдаунов и временных проблем с Саудовской Аравией. При этом танкерные услуги взлетели в цене в тот момент на 800%. Все хранили экспортную нефть в танкерах. Но сейчас за $40 никто продавать не будет. Дешевле сократить добычу.

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Обрушение ценовой крыши

Но что, если речь пойдет о 60 долларах за бочку? Ведь при такой цене российские экспортеры не разорятся и государство получит свою долю. Тем более, что за первое полугодие только федеральный бюджет уже получил более 2 трлн рублей нефтегазовых сверхдоходов. С одной стороны, эта цена выгодна Индии и Китаю, так как сейчас они покупают в России нефть со средней скидкой в 30 долларов за баррель, то есть — за 80-89 долларов. Но с другой — энергокомпании этих стран категорически отрицают западный диктат. Цены и скидки — это их коммерческая тайна.

Уже в мае Россия стала первым импортером нефти в Китай и вторым в Индию, опередив, соответственно, Саудовскую Аравию и Ирак. Нью-Дели резко нарастил свой экспорт нефти и особенно нефтепродуктов. Происхождение этих ресурсов — секрет Полишинеля. Индийским партнерам сейчас просто невыгодно терять надежного и перспективного контрагента в лице РФ.

К тому же правительства Индии и Китая совсем не поддерживают антироссийские санкции, что, впрочем, не удивительно. На мадридском саммите НАТО Китай обозначили как «вызов» североатлантическому блоку. Так что Пекину пора готовится к западным санкциям уже против себя самого.

Наконец, в пятницу «РИА Новости» опубликовало ответ на отправленный ранее запрос в МИД Бразилии. В Бразилиа отвергают идею ценового потолка для российской нефти, мотивируя это тем, что страна «не входит в G7 и не следует её внутренним решениям». Столь резкий и недвусмысленный ответ можно объяснить как геополитическими, так и чисто экономическими причинами.

Во-первых, надо учесть, что и Бразилия, и Россия — члены и основатели объединения пяти крупных экономик мира БРИКС. объединения пяти крупных экономик мира — БРИКС. Напомним. Что в эту органиацию входят еще и упомянутые выше Индия и Китай, а также Южная Африка. Неделю назад на саммите БРИКС заявки на прием в её члены подали Аргентина и Иран. Так что в скором будущем, похоже, будет образована альтернативная G7, общий ВВП которой пока еще уступает на четверть первой «Большой семерке», но стремительно идет «на обгон».

Во-вторых, с экономической точки зрения Бразилия, хотя и сама добывает нефть, но, все-таки, нуждается в росте российских поставок сырой нефти, а особенно — светлых нефтепродуктов. По данным нефтяного агентства Kpler, с января 2015 года по май 2022 года потоки российской нефти в страны БРИКС увеличились с 165 тысяч баррелей в сутки (до 2,250 млн). То есть, с 4,5% до 44% от общего объема российского экспорта. Иными словами, переориентация нефтяного экспорта началась сразу после первой волны западных санкций, а сейчас быстро входит в заключительную фазу.

Международное судовое агентство Gibson прогнозирует, что танкерные поставки российской нефти в страны БРИКС, включая Бразилию, будут в этом году существенно наращиваться из-за ценовых скидок. Кроме того, уже к концу этого года произойдет существенная географическая перестройка маршрутов: из России танкеры в основном будут ходить в Китай, Индию, Южную Африку, Бразилию и Аргентину. А арабская нефть будет поступать в основном в Европу. То есть, произойдет замещение.

Цены при такой новой географии в принципе не должны резко увеличиться. Но только при условии сохранения российских экспортных потоков, чему и пытается помешать G7 за счет и нефтяного эмбарго, и установления предельных цен. Например, как подсчитали в том же JP Morgan, при удалении с глобального рынка 3 млн суточных баррелей, цены на нефть подпрыгнут до 190 долларов за баррель, а 5 млн — до 380 долларов.

Как будет дальше развиваться эта ситуация пока до конца не ясно. Скорее всего, о перспективах обрушения ценового потолка можно сказать что-то конкретное после окончательной реакции Саудовской Аравии. В конце этого месяца в Эр-Рияд собирается приехать президент США Джо Байден, чтобы уговорить наследного принца Мухаммеда бен Сальмана бен Сауда увеличить добычу во имя замещения российской нефти. Вопрос о ценовом потолке также будет затронут. Но пока в Эр-Рияде не восторге от этого предложения. Там считают так: сегодня ограничат русских, дезорганизовав при этом мировой рынок, а затем придет очередь арабов.