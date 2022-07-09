Глава Минобороны Великобритании не будет выставлять свою кандидатуру на пост премьера

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, которого считали главным претендентом на пост премьер-министра после отставки Бориса Джонсона, заявил, что не будет участвовать в борьбе за должность лидера правящей Консервативной партии и главы Кабинета.

По его словам, такое решение он принял после внимательного изучения ситуации и обсуждения с коллегами и семьей, передаёт ТАСС.

«Я принял решение не вступать в борьбу за пост лидера Консервативной партии. Я премного благодарен всем коллегам в парламенте, которые выразили мне свою поддержку. Это было непростое решение, но я сфокусирован на своей текущей работе по обеспечению безопасности этой великой страны», – пояснил Уоллес.

Ранее главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов предположил, что преемник Бориса Джонсона на посту главы британского правительства не изменит курс Лондона в отношении Москвы и Киева. По его мнению, курс останется прежним, так как он основывается на консенсусе внутри британской элиты.

Как ранее писал «Эксперт», руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отставке Джонсона с поста премьер-министра Великобритании. По словам представителя этот политик очень не любит Россию, а наша страна не любит его.

Напомним, на прошлой неделе Пинчера обвинили в сексуальных домогательствах в отношении двух мужчин, он подал в отставку. Позже выяснилось, что это уже не первое обвинение в отношении данного чиновника. Так, в 2019 году против него проводилось расследование. Несмотря на это, Пинчер получил высокопоставленную должность в феврале 2022 года.