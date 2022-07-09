Канада возвращает Германии турбину для «Северного потока»

Канада приняла решение вернуть в Германию турбины для газопровода «Северный поток». Как передаёт РИА Новости, об этом Reuters сообщили источники, знакомые с ситуацией.

«Решение о возврате турбины уже принято», – рассказали собеседники агентства.

По словам одного из них, оборудование могут отправить в ФРГ, после чего Берлин передаст турбину «Газпрому». Таким образом Канада и Германия формально избегут нарушение Оттавой собственных санкций.

Как ранее писал «Эксперт», 8 июля появилась информация, ФРГ и Канада готовы пойти на нарушение санкций и передать «Газпрому» турбину для компрессорной станции «Северного потока», чтобы сохранить транзит газа из России.

Дело в том, что ни Оттава, ни Берлин не хотят, чтобы ситуация привела к прекращению поставок по газопроводу «Северный поток — 1». Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт вчера заявил, что Берлин получил из Оттавы «позитивные сигналы», однако он не смог подтвердить начало доставки оборудования.

Между тем глава министерства экономики ФРГ Роберт Хабек ещё 7 июня призвал Канаду вернуть турбину для газопровода в Германию. Хабек отметил, что оборудование нужно вернуть до начала ремонта «Северного потока», чтобы у России не было повода не возобновлять поставки газа в Германию после него.

«Если это юридический вопрос для Канады, я хочу прояснить, что не прошу их доставлять её (турбину) в Россию, а прошу доставить в Германию», – сказал министр.

В свою очередь Киев выступает против решения Оттавы. В частности, в министерстве энергетики Украины отметил, что передача турбины Берлину или «Газпрому» станет прецедентом обхода двух стран G7 санкций, введённых в отношении Москвы.